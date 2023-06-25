Предательство, которое уже не 'смыть': актеры, которые снимались в Украине, но поддержали войну Путина или решили 'отмолчаться'

Часто можно услышать, что украинские актеры искали славу и признание в России, ведь в родной стране им было тесно. Однако на самом деле множество российских актеров приезжало к нам до 24 февраля 2022 года, чтобы принять участие в успешных кинопроектах. Живя месяцами среди украинцев, они находили друзей и знакомых, которые предали, поддержав путинский режим.

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Таких звезд из страны-террористки украинские актеры презирают и открыто осуждают. О предателях и "молчунах" OBOZREVATEL расскажет ниже (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Антон Батырев

Российский актер Антон Батырев, часто снимавшийся в украинских фильмах и сериалах, до начала полномасштабного вторжения РФ серьезно задумывался о гражданстве Украины и резко высказывался о президенте-диктаторе Владимире Путине. Однако 24 февраля звезда сериала "Ничто не случается дважды" вернулся в Россию и через несколько дней написал пост в Instagram с поддержкой Z-пропаганды.

Татьяна Кравченко

"Валюха" из сериала "Сваты" поливала грязью не только своего бывшего коллегу – президента Украины Владимира Зеленского – но и всех украинских друзей по съемочной площадке. Кравченко спилась в России, где больше года зарабатывала кровавые рубли и давала лживые интервью.

Прохор Дубравин

Российский актер Прохор Дубравин не осудил преступное вторжение в Украину, где активно работал и зарабатывал, а наоборот – поддержал агрессию своей страны и армию оккупантов. Более того, над украинцами, для которых артист раньше снимался, он теперь насмехается.

Анатолий Пашинин

Звезда сериала "Грозовые ворота" Анатолий Пашинин, уехавший в 2014 году воевать на Донбасс на стороне украинской армии, уже почти год не появляется в инфопространстве. О страшном геноциде он решил умалчивать, придумав себе оправдание.

Олеся Железняк

Российская актриса Олеся Железняк, которую зрители знают в первую очередь по роли Ларисы Буханкиной в комедийном сериале "Сваты", удивилась, что украинцы не считают Россию "спасительницей", а называют страной-оккупантом и террористом. Более того, она заявила, что Владимир Зеленский хочет убить ее детей.

Не порадовала своей позицией украинцев и исполнительница роли Ольги Николаевны Ковалевой в "Сватах". Она решила помалкивать о войне.

Ранее OBOZREVATEL писал, что знаменитости внимательно следили за мятежом ППК "Вагнер" под руководством Евгения Пригожина и оставили свои реакции в социальных сетях. Звездный бомонд подчеркнул, что впервые за последние 16 месяцев им приятно читать новости.

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