Призывал белорусов не вторгаться в Украину: куда пропал актер Пашинин, воевавший против оккупантов на Донбассе

Известный российский актер Анатолий Пашинин, звезда сериала "Грозовые ворота", который в 2014 году уехал воевать на Донбасс на стороне украинской армии, уже почти год не появляется в инфопространстве. Он критиковал российское политическое руководство и призвал белорусов не идти на войну в Украину, однако впоследствии прекратил публичную деятельность.

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За почти 10 лет, с тех пор как Пашинин вернулся в Украину, он отметился такоже жесткой критикой украинского политического руководства и даже заявлением о том, что "Украина – колония". OBOZREVATEL решил вспомнить жизненный путь звезды и рассказать, куда он исчез (чтобы посмотреть фото, доскролльте к концу страницы).

Анатолий Пашинин родился в 1978 году в городе Светловодске и прожил в Украине до 5 курса обучения в вузе. Впоследствии он переехал в Москву, где начал сниматься в успешных фильмах и сериалах. В РФ артист критиковал власть, а в 2014 году вернулся в Украину и поддержал Революцию Достоинства.

Когда российские оккупанты вторглись на Донбасс, Пашинин решил принять участие в боевых действиях в рядах Украинской добровольческой армии. Командир 8-го батальона УДА Андрей Гергерт в комментарии OBOZREVATEL рассказывал, что актер отвоевал месяц-два, но внес вклад в информационную войну.

В 2018 году Пашинин отметился скандальным заявлением: "К сожалению, мои предки, которых я безгранично люблю и уважаю, ваши предки, которых я тоже люблю и уважаю, потому что история у нас удивительная, они оставили нам ноль. Не просто разоренную страну. Мы – колония. Повторяю, мы – колония, в которой, как у папуасов, нет прав на реализацию".

27 февраля 2022 года артист опубликовал обращение к белорусам с просьбой не отправлять своих детей в Украину. Он предупредил, что всех, кто приедет убивать украинцев, здесь ждет смерть. Впоследствии на странице знаменитости появилось еще несколько постов о Евровидении и критике украинских медийщиков. После этого Пашинин исчез из социальных сетей.

Как выяснилось, в Украине у актера возникли проблемы с финансами и законом. В переписке с блогером Ростиславом Калацинским Пашинин пожаловался, что все имевшие с ним дело СМИ и журналисты якобы пострадали.

Актер намекнул, что находится в Украине, но не будет комментировать ничего, поскольку еще за год до полномасштабного вторжения на его жизнь не раз покушались. Он также заявил, что его объявили сумасшедшим и "задели честь", поэтому с украинскими медиа Пашинин решил больше не сотрудничать.

Ранее OBOZREVATEL писал, что братья Борисенко из Днепра, прославившиеся благодаря третьему сезону украинской "Фабрики звезд", дали первое за длительное время интервью. В нем они ответили, почему не пошли воевать, невзирая на то, что одному из братьев приходила повестка.

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