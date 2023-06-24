'Болота перестреляют сами себя': Осадчая, Ефросинина, Никитюк и другие звезды отреагировали на 'мятеж' Пригожина. Фото

Украинские знаменитости внимательно следят за мятежом ЧВК "Вагнер" под руководством Евгения Пригожина и уже успели оставить свои реакции в социальных сетях. Звездный бомонд нашей страны подчеркнул, что впервые за последние 16 месяцев им приятно читать новости. Артисты делятся своими мыслями и не упускают возможности подшутить над "соседями".

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OBOZREVATEL решил показать комментарии украинских селебрити по поводу "переворота" в России. Стоит отметить: многие считают, что настал переломный момент (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Екатерина Осадчая

"На фоне ужасных обстрелов Украины сегодня ночью, одновременно огромная радость, что болота перестреляют себя сами. Земля стекловатой, как говорится…. Ростов, Воронеж…собственно до Владивостока еще есть куда ехать на танках. Это переломный момент, ждем… Желаю сил и вдохновения", – пишет Катя Осадчая в блоге.

Юрий Горбунов

"Мы точно знали что это начнется, только не знали когда!! И вот!! Ублюдки начали воевать между собой! Все закончится военным международным трибуналом!! А что вы думаете?", – спросил Юрий Горбунов.

Мария Ефросинина

"Я настолько не верю россиянам, что мозг говорит – это какая-то специальное представление для нас...", – прокомментировала мятеж Маша Ефросинина.

Леся Никитюк

"Теперь точно можно сказать, что российская армия опередила Сашу Грей по количеству отс*саных х**в", – с юмором подошла к ситуации Леся Никитюк.

Наталья Могилевская

"Мое лицо, когда читаю новости из болот! Всю ночь не спала от радостного возбуждения. А что вы думаете, чем закончится? Есть какие-то версии?", – задала вопрос своим поклонникам певица.

Сергей Бабкин

"То, чего мы так долго ждали? Уже скоро станет реальностью", – утверждает Бабкин в своем Instagram.

Даша Астафьева

"Ну что, может хоть сейчас выйдут на митинг... Хагагаггах, нет, конечно, спят все. Но, к сожалению, пока не вечным сном", – разместила вокалистка пост в Twitter.

Тарас Тополя

"Украинцы дуют на холодное, ищут многоходовочку, шоу, ИПСО во всем, что несется в России. Не ищите. Просто примите наконец: они такие и есть. Тупые, нарванные и прямые как доска. И всегда были. Когда шли на Киев за три дня..", – оставил свои мысли в личном блоге музыкант.

Александра Зарицкая

"Уже давно с таким интересом не листала новости", – отметила солистка группы KAZKA.

Григорий Решетник

"Как же хочется, чтобы этот цирк на утро стал реальностью – может сдохнут все и сразу, ну вдруг", – читаем на странице в Instagram телеведущего.

Владимир Дантес

"И это, прикиньте, эта заварушка только из-за того, что они все узнали, что Козловский теперь в ВСУ и Винник вернулся", – насмешил фанатов музыкант.

Владимир Остапчук

"Армия России начала мощное наступление и очень быстро продвигается. Но есть один нюанс", – написал в блоге шоумен.

Недавно OBOZREVATEL сообщил, что российская телеведущая Ксения Собчак высказалась о мятеже российского олигарха Пригожина и стала на сторону Владимира Путина. На журналистку накинулись в сети.

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