'Валюха' из 'Сватов', поддержавшая войну, спилась в России: ее застали в ужасном состоянии

Актриса родом из Донецка Татьяна Кравченко, которую зрители знают по роли Валюхи Будько в сериале "Сваты", спилась, заявляют пропагандисты. Ее заметили в ужасном состоянии в поезде.

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В сети также появилась фотография "Валюхи", которая изменилась до неузнаваемости. По словам очевидцев, Кравченко была не в себе (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Ехала я сегодня из Санкт-Петербурга в Москву с актрисой Татьяной Кравченко. Она очень плоха. Когда я зашла в туалет, то увидела ее на унитазе пьяную в дугу. Она забыла закрыть дверь. Жаль ее, конечно. Как видите, она даже на ногах не стоит. Ее буквально поддерживают с двух сторон", – написала российская пропагандистка.

На кадре видно, что Кравченко совсем запустила себя. Она выглядела неряшливо, поправилась и едва передвигалась. Звезду сопровождали мужчина и женщина.

Заметим, что слухи об алкоголизме Кравченко уже давно распространяются в сети. Ее коллега Стас Садальский недавно сделал громкое заявление о том, что предательница Украины страдает алкогольной зависимостью и поэтому часто подставляет других актеров.

Стоит добавить, что Татьяна Кравченко с начала полномасштабной войны в Украине продолжает работать в Москве и гастролировать по России, умалчивая о войне в родном государстве. Ее полностью устраивает геноцид украинцев и заработная плата кровавыми рублями.

Как известно, в 2015 году Татьяне Кравченко был запрещен въезд на территорию Украины из-за того, что она поддержала аннексию Крыма Россией и оккупацию Донбасса.

Ранее OBOZREVATEL писал, что звезда "Сватов" планировала выступить в оккупированном Донецке, но поездка не состоялась. Почему – читайте по ссылке.

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