''Зеленский хочет убить моих детей'': звезда ''Сватов'' назвала Россию ''спасителем'' и похвалила оккупантов

Известная российская актриса Олеся Железняк, которую зрители знают прежде всего по роли Ларисы Буханкиной в комедийном сериале "Сваты", снова выдала порцию пропагандистского бреда. Артистка после года войны всерьез взволновалась за безопасность своей семьи и приравняла окупантов чуть ли не к святым.

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Звезда заявила, что лица захватчиков светятся добротой, а в защитниках ВСУ она не видит желания простить Россию. Об этом она рассказала на шоу пропагандиста Бориса Корчевникова (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Железняк вспомнила, как в лицах раненых окупантов якобы видела "правду", тогда как в храбрых защитниках Украины надеялась рассмотреть желание простить террористов.

"Я, когда вижу видео с другой стороны, я вижу, что лица искажены злобой. Я вижу, что у человека нехорошо на душе, они не готовы простить. И когда я вижу наших, у них лица спокойны и это правда. Как они относятся к жизни, там правды больше. Я видела человека, который лежит без руки, без ноги. Он лежит и он светел", – выдала актриса.

Не упустила звезда возможность и оболгать президента Украины Владимира Зеленского, с которым работала на съемочной площадке "Сватов". Несмотря на заявления пропагандистов, якобы у РФ "все идет по плану", Железняк начала беспокоиться о безопасности своих детей.

"Мне хочется сказать: "Неужели ты так меня ненавидишь, что ты хочешь убить моих детей?" Я помню, что в субботу и воскресенье мы шли по Крещатику и там висели американские флаги. Я думаю, возможно зло так и приходит", – пофантазировала артистка.

Она также удивилась, что украинцы не считают Россию "спасителем", а называют страной-оккупантом и террористами.

"Получается, что мы злые для всех, понимаешь? Как же так? Оказывается, что мы не освобождаем, а мы – оккупанты", – возмутилась путинистка.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Железняк высказалась в адрес своей украинской коллеги Анны Кошмал, сыгравшей в телепроекте взрослую Женю Ковалеву. По словам путинистки, ей "очень жаль" украинку.

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