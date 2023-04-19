Пыталась усидеть на двух стульях: куда пропала звезда 'Сватов' Артемьева и что она говорила о войне в Украине

Известная российская актриса Людмила Артемьева когда-то была любимицей украинской публики, которая обожала ее за талантливую игру в комедийном сериале "Сваты". После полномасштабного вторжения поклонники ждали, что артистка, которая так долго работала в Украине и с украинцами, а потому точно знает правду, выступит против войны. Однако исполнительница роли Ольги Николаевны Ковалевой выбрала другую позицию.

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Вот уже больше года убийственной и разрушительной полномасштабной войны Артемьева просто молчит. В начале она еще делала какие-то противоречивые заявления без какой-либо конкретики, а потом и вовсе исчезла. OBOZREVATEL решил напомнить, как актриса пыталась усидеть на двух стульях.

Артемьева не активный пользователь Instagram, однако иногда в соцсетях все же появляется За последний год она сделала немало постов на тему "Сватов", в которых называла коллег по сериалу любимой киносемьей, а также говорила фанатам, что съемок восьмого сезона не планируется. Но сказать, что новые серии не будут сниматься, в частности, из-за того, что РФ напала на Украину, артистка забыла.

Хотя тема войны и мира в соцсетях звезды все же подымалась. Так, в марте прошлого года она разместила абсолютно несодержательные посты у себя в профиле, по которым сразу стало понятно, что Артемьева метит на роль "голубки мира" и четкой позиции демонстрировать не собирается.

"В жизни обязательно должны быть паузы. Такие паузы, когда с вами ничего не происходит, когда вы просто сидите и смотрите на Мир, а Мир смотрит на вас... Я никогда не присоединюсь к движению против войны. Позовите меня, когда появится движение за мир. Давайте не будем устраивать информационную войну между народами из разных стран, самое лучшее – объединиться в этой тяжелой ситуации для каждого из нас", – писала артистка.

Россияне увидели в это тексте поддержку так называемой "спецоперации", ведь актриса заявила, что "никогда не присоединиться к движению против войны", а некоторые украинцы решили, что Артемьева все же поддерживает Украину. Но будем откровенными, звезда определилась с позицией – "моя хата с краю". А, как известно, игнорирование войны – это уже поддержка и помощь агрессору.

В кино Артемьева сниматься перестала. На днях она пожаловалась, что имеет проблемы с финансами, а поэтому решила заняться криптовалютой.

"Доходы просели. То, что раньше покупалось "на сдачу": шмотки, сумки, украшения, теперь стало статьей "расхода". Ипотека затянула удавку на шее. Бывало, приходилось одалживать на очередной платеж. Потеряла все. Начала искать варианты заработка", – поделилась актриса.

Напомним, большинство актеров-россиян из "Сватов", которых так любила украинская публика, выступили за войну. Так, например, Федор Добронравов, исполнитель роли Ивана Будько, ездил выступать перед ранеными оккупантами в госпитали РФ, называя убийц и насильников украинских женщин, детей и стариков "героями". А Татьяна Кравченко – Валюха Будько – возмущенно высказалась о Владимире Зеленском, с которым сотрудничала. Она верит "мифам", которыми путинский режим "кормит" всех россиян, а также ненавидит Запад, ведь он помогает нашей стране победить РФ.

Большую любовь к Путину и войне не скрывает также исполнительница роли Ларисы Буханкиной. Олеся Железняк заявила, что "счастлива иметь такого президента".

Адекватным оказался только Александр Феклистов – Сан Саныч Беркович. В апреле прошлого года он записал видеообращение к украинцам со словами поддержки. Он отметил, что пропагандисты пытаются закрыть гражданам РФ глаза и уши, однако ото всех правду скрыть невозможно.

Как писал OBOZREVATEL ранее, украинская актриса Анна Кошмал объяснила, почему после 2014 года продолжила сниматься в сериале "Сваты" вместе с российскими коллегами, которые поддерживали аннексию Крыма. Исполнительница роли Женьки Ковалевой откровенно призналась, что не была политически осознанной и не углублялась в изучение всех этих тем, стараясь их избегать в дальнейшем на съемочной площадке.

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