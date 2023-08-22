'Позор вам, прячетесь за сыновьями': Решетник похвастался кадрами из Праги и получил резкий ответ от украинцев

Украинский ведущий Григорий Решетник нарвался на хейт из-за очередного выезда за границу. Украинец работал ведущим на дне рождения в Праге, что показалось его подписчикам некорректной темой для радостных публикаций.

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Звезду обвинили в том, что он "прячется" за тремя детьми. Комментарии появились под публикацией ведущего в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Он со своей женой Кристиной встретились на празднике подруги семьи. Артист развлекал гостей на мероприятии, а его возлюбленная восторженно рассказывала о работе мужа.

Пара опубликовала видео, где в праздничных нарядах радостно позирует на фоне украшенной фотозоны. "Наконец-то встретились", – написали влюбленные.

Некоторые украинцы возмутились, что медийные личности хвастаются отдыхом в Европе, пока их страна страдает от обстрелов, а защитники воюют за независимость.

"Берите пример с Тараса Тополи и его жены. Трое деток, а он все время был на передовой и никогда с женой не кичились столько на экране", "Позор вам. Отец трех сыновей, а прячетесь за своим трудом, за тремя сыновьями. Ничего не вижу хорошего в вашей паре. Дождитесь победы наших защитников, а тогда уже и жирейте", "В настоящее время это совсем неактуально", – говорится в сообщениях.

Впрочем, следует добавить, что под постом можно найти и немало положительных реакций.

Интересно, что супругов Решетников не впервые критикуют за неуместные посты. Недавно жена звезды пожаловалась поклонникам на эмоциональное выгорание, которое она "поймала" от "новостей, ежедневных потерь, страданий украинцев и ситуации в стране". Об этом она писала на курорте.

Также OBOZREVATEL писал, что Григорий Решетник со своей женой посетили концерт Бейонсе в Польше. Они опубликовали ролик с зажигательными танцами под песню артистки, не на шутку разъярив фанатов. Шоумен, не считая ошибкой то, что жена похвасталась развлечениями, встал на ее защиту, но не смог убедить поклонников.

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