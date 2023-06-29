'Украина – в крови, а вам – по барабану': жена Решетника похвасталась концертом Бейонсе и столкнулась с хейтом в сети

Украинский телеведущий Григорий Решетник и его жена Кристина смогли побывать на концерте поп-дивы Бейонсе в Варшаве, в рамках ее мирового тура. Любимая шоумена отметила, что попасть на выступление певицы было ее давней мечтой, а так как жизнь – непредсказуема, не стоит откладывать свои желания на потом. Журналистка поделилась атмосферой вечера, но украинцы жестко захейтили ее за развлечения во время войны.

Видео дня

Ролик Решетник распространила в Instagram. На нем мама троих детей зажигательно танцует под известный хит Бейонсе – Crazy In Love. К слову, звездная семья на днях отправила трех сыновей к бабушке в гости, потому и решила оторваться по полной. Григорий приехал в Польшу вместе с супругой (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

"Моя мечта сегодня сбылась. 5 лет назад не удалось попасть на концерт Бейонсе, а в этом году решила – мечты должны сбываться, потому что жизнь непредсказуема… Словом, позволила себе немного переключиться и делюсь с вами вайбом в этот вечер", – похвасталась Кристина.

Поклонники пары резко отреагировали на их посещение концерта. Многие возмущены, почему Григорий Решетник вместо того, чтобы отстаивать честь страны, катается по Европе. Также люди отметили, если бы брат или отец Кристины были бы на фронте, у нее не возникало бы желания кичиться исполнениями желаний.

"Сходить на концерт или еще куда-то человек имеет право. Но вот видео в соцсетях – это уже лишнее", "Ужас. Война, а она скачет, еще и выставляет", "Почему мужчины, как рабы, одни на фронте, другие – не могут выезжать, а ваш бык на концерт за границу. Какие вы мерзкие", "Украина – в крови, а вам – по барабану", "Ужас, имейте уважение к девушкам и женщинам, которые потеряли своих мужчин", "У всех разные мечты, у меня, чтобы скорее закончилась война и папа домой живой вернулся. Какие мы разные, грустно", – читаем под постом Решетник.

Ранее OBOZREVATEL писал, что на концерте Бейонсе побывала и украинская певица Оля Полякова с дочерью Марией. Звездная блондинка прокомментировала шоу американки и нашла сходства в их выступлениях. Подробнее – по ссылке.

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