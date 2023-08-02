Жена Григория Решетника на заграничном отдыхе пожаловалась на выгорание: украинцы ее не поняли

Супруга известного украинского телеведущего Григория Решетника – Кристина – пожаловалась поклонникам на эмоциональное выгорание, которое она "поймала" от "новостей, ежедневных потерь, страданий украинцев и ситуации в стране". Чтобы отвлечься и передохнуть женщина с детьми и мамой отправилась на заграничный морской курорт.

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Кристина регулярно хвастается снимками с отдыха, так что ее пост о выгорании вызвал у украинцев неоднозначную реакцию. В комментариях под соответствующей публикацией в Instagram многие подписчики раскритиковали звездную маму.

Так, Решетник поделилась своими мыслями: "Полтора последних года – это один сплошной день траура, где между этим всем пытаешься найти силы что-то делать, летишь в потоке, пытаешься жить и работать. Пытаешься быть тем лучиком солнца для четырех своих ребят, потому что детям нужна счастливая мама, а мужчине – та поддержка, которая будет вдохновлять, в такое непростое время".

Кристина поделилась, что якобы нашла панацею, как можно немного "набраться ресурса" перед сложными осенью и зимой. Супруга шоумена рассказала, что "взяла паузу" и сейчас на отдыхе практически не интересуется новостями, а вместо этого много медитирует, читает книги, общается с детьми и мамой. По словам Решетник, такой "детокс" ей действительно помогает.

И если одни подписчицы в комментариях поделились своими методами борьбы с моральным истощением, то другие попытались объяснить, что читать "грустные" тексты от людей, которые отдыхают на море в то время, как в стране продолжается кровопролитная война, им не сильно приятно. А некоторые даже припомнили недавний скандал с концертом Бейонсе, на котором развлекалась Кристина с мужем-телеведущим.

"Классное выгорание на концерте Бейонсе. Тоже хочу так выгорать. Но каждый день хочу в свой Херсон. И чтобы все были вместе. Но Вам этого не понять никогда", "Тоже хотелось бы выгорать где-нибудь на островах, греясь на солнышке, а не под ракетами в Украине", "О каком выгорании Вы вообще говорите, сидя на курортах за границей, разъезжая по концертам Бейонсе? Хоть бы немного уважения имели к украинским женщинам, которые за все время войны сидят под ракетными обстрелами вместе с детьми и чьи мужья на фронте ", "У Вас другая жизнь, чем у простых украинцев. Поэтому Вам не очень понятно состояние других людей. Вы можете жить по полной, путешествовать. Конечно, это Ваша жизнь. Но можно обойтись без таких постов в инстаграм. Отдыхайте и не берите телефон в руки, многим сейчас очень тяжело, без семьи, без мужчин, без домов. А Вы на море со своей семьей. Хорошего вам отдыха", – оставляют комментаторы.

Напомним, Григорий Решетник со своей супругой Кристиной посетили концерт Бейонсе в Польше. Журналистка опубликовала ролик с зажигательными танцами под песню артистки, не на шутку разозлив фанатов. Шоумен, не считая ошибкой то, что супруга похвасталась развлечениями, встал на ее защиту, но не смог убедить поклонников.

Ранее OBOZREVATEL писал, что телеведущая Ольга Фреймут впервые после полномасштабного вторжения вернулась в Украину. На родине, а именно во Львове, звезда планировала провести лекцию "Манери під час війни. Доброта як зброя". Многим интернет-пользователям это показалось неуместным, особенно с учетом того, что Фреймут не жила в Украине, охваченной войной. Что писали хейтеры знаменитости – читайте в нашем материале.

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