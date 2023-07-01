newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
русскийРУС
img

"Моя королева, никто тебя не обидит": Решетник заступился за жену после скандала, еще больше взбесив украинцев. Фото

Виктория Ряполова
Люди
2 минуты
3,5 т.
'Моя королева, никто тебя не обидит': Решетник заступился за жену после скандала, еще больше взбесив украинцев. Фото

28 июня украинский телеведущий Григорий Решетник со своей супругой Кристиной посетили концерт Бейонсе в Польше. Журналистка опубликовала ролик с зажигательными танцами под песню американки, не на шутку разозлив фанатов. Шоумен, не считая ошибкой то, что супруга похвасталась развлечениями, встал на ее защиту, но не смог убедить поклонников. Они с пущей силой "накинулись" на звезд, указывая им на их ошибки.

Видео дня

Ведущий "Холостяка" публично обратился к Кристине Решетник в Instagram, отметив, что он очень рад исполнить ее мечту. Мужчина также упомянул, что его любимая – вдохновение и пример для многих (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Моя королева. Я счастлив, что удалось осуществить твою мечту и подарить тебе редкие мгновения радости. Ты ведь достойна этого, как никто другой. Твоя выносливость, смелость, честность, порядочность, работоспособность и преданность родной стране – восхищают и влюбляют в тебя еще больше. Продолжай быть открытой, работать, создавать, жить, вдохновляя окружающих. Люблю тебя. И всегда помни, что пока я рядом – тебя никто не обидит...", – заявил артист.

"Моя королева, никто тебя не обидит": Решетник заступился за жену после скандала, еще больше взбесив украинцев. Фото

Пользователи сети расценили жест Решетника как издевательство над украинским народом. Они удивлены, почему пара не понимает, что выставлять подобные посты во время войны – неправильно и низко. Некоторые потребовали отменить закон, который разрешает многодетным отцам покидать страну.

"Я тоже мечтал на концерт Бейонсе попасть, но вы можете ехать за границу, а я – нет, хотя такой же гражданин Украины", "Это неуважение к людям, которые сейчас на войне! Защищают ваши задницы!", "Отправляйте свою королеву уже на какую-то работу, инстаграмщик", "Не понимаю этой показухи... Как смотреть на ваш отдых и исполнения желаний вдовам или парням, которые воюют?", "Кому нужны такие фото? Женщины остались без мужчин, сыновей, отцов, а вы все расхваливаете свою пару!", – читаем под постом шоумена.

"Моя королева, никто тебя не обидит": Решетник заступился за жену после скандала, еще больше взбесив украинцев. Фото
"Моя королева, никто тебя не обидит": Решетник заступился за жену после скандала, еще больше взбесив украинцев. Фото

Как недавно рассказывал OBOZREVATEL, Оля Полякова неоднократно становилась жертвой насильников. Однажды певицу вывезли в лес, но ей удалось договориться с обидчиками и спастись. Чтобы узнать все детали – переходите по ссылке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!