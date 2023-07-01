'Моя королева, никто тебя не обидит': Решетник заступился за жену после скандала, еще больше взбесив украинцев. Фото

28 июня украинский телеведущий Григорий Решетник со своей супругой Кристиной посетили концерт Бейонсе в Польше. Журналистка опубликовала ролик с зажигательными танцами под песню американки, не на шутку разозлив фанатов. Шоумен, не считая ошибкой то, что супруга похвасталась развлечениями, встал на ее защиту, но не смог убедить поклонников. Они с пущей силой "накинулись" на звезд, указывая им на их ошибки.

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Ведущий "Холостяка" публично обратился к Кристине Решетник в Instagram, отметив, что он очень рад исполнить ее мечту. Мужчина также упомянул, что его любимая – вдохновение и пример для многих (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Моя королева. Я счастлив, что удалось осуществить твою мечту и подарить тебе редкие мгновения радости. Ты ведь достойна этого, как никто другой. Твоя выносливость, смелость, честность, порядочность, работоспособность и преданность родной стране – восхищают и влюбляют в тебя еще больше. Продолжай быть открытой, работать, создавать, жить, вдохновляя окружающих. Люблю тебя. И всегда помни, что пока я рядом – тебя никто не обидит...", – заявил артист.

Пользователи сети расценили жест Решетника как издевательство над украинским народом. Они удивлены, почему пара не понимает, что выставлять подобные посты во время войны – неправильно и низко. Некоторые потребовали отменить закон, который разрешает многодетным отцам покидать страну.

"Я тоже мечтал на концерт Бейонсе попасть, но вы можете ехать за границу, а я – нет, хотя такой же гражданин Украины", "Это неуважение к людям, которые сейчас на войне! Защищают ваши задницы!", "Отправляйте свою королеву уже на какую-то работу, инстаграмщик", "Не понимаю этой показухи... Как смотреть на ваш отдых и исполнения желаний вдовам или парням, которые воюют?", "Кому нужны такие фото? Женщины остались без мужчин, сыновей, отцов, а вы все расхваливаете свою пару!", – читаем под постом шоумена.

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