Каминская, Гросу, Билык: украинские звезды, сделавшие пластику. Фото до и после

Анастасия Польская
Анастасия Польская
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Слава Каминская, Алина Гросу

Трудно найти человека, которого в себе бы все устраивало. Не являются исключением и наши знаменитости, которые просто обязаны быть идеальными из-за своего звездного статуса.

Уколы ботокса, уменьшение носа, увеличение губ, подтяжка лица, век и всего остального – эти и другие манипуляции со своей внешностью селебрити, как правило, скрывают. OBOZREVATEL решил узнать, кто из звездных украинок полностью "перекроил" себе лицо и собрал наиболее яркие фото до и после преображения.

Певица и солистка группы "НеАнгелы" не стесняется признаваться в том, что не раз прибегала к помощи пластических хирургов. Более того, Каминская сама часто публикует фото "до" на своей страничке в Instagram, чтобы ее поклонники увидели разницу и поняли, почему она не страшится операций по улучшению внешности. У Славы увеличены губы, удалены комки Биша, сделана ринопластика, а также виден результат от уколов филерами в подбородок и челюсть.

Слава Каминская

Украинская певица, которая недавно рассталась со своим супругом, также не страшится изменений в себе. Еще несколько лет назад Алина выглядела совсем иначе. К своим 25 годам Гросу удалила жировые участки на щеках, уколола подбородок, подтянула глаза, увеличила губы – и это еще не весь список "улучшений" певицы.

Алина Гросу до и после пластических операций.

Крестная Алины Гросу Билык за время своей карьеры тоже заметно поменялась. Так, артистка исправила форму губ, носа, подбородка, убрала нависшее веко, удалила комки Биша, а также сделала блефаропластику (операцию по изменению формы разреза глаз).

Ирина Билык до и после пластических операций.

56-летняя Таисия Повалий сейчас вообще не похожа сама на себя. Она одной из первых закачала себе в носогубные складки гель, чтобы убрать морщины вокруг рта. Также звезда сделала ринопластику, уменьшив кончик носа. Кроме того, певица сделала несколько операций по омоложению. Как и многие украинские представительницы шоу-бизнеса, Повалий пытается скрывать, что часто обращается в клинику пластической хирургии.

Таисия Повалий

Софии Ротару 73 года, и она совершенно не выглядит на свой возраст. Четкий овал, идеальная шея и минимальное количество мимических морщин – вот что можно увидеть на последних фото певицы. Однажды Ротару рассказала в интервью, что в плане пластических операций имеет чувство меры, поэтому ложится под нож хирурга (в элитной клинике Санкт-Петербурга) только раз в пять-шесть лет. Так, в числе ее операций – круговая подтяжка лица, поддерживающие омолаживающие процедуры, подтяжка век и уколы филерами.

София Ротару

Ранее OBOZREVATEL сообщал о звездах Голливуда, которые удалили комки Биша.

  • Жена известного футболиста Виктория Бэкхем решила полностью избавиться от детской припухлости лица и сделала несколько операций, в том числе и по удалению комков Биша.

  • Анджелине Джоли приобрести заветные скулы также помогла виртуозная работа хирурга.

  • Меган Фокс пришлось "убрать" щечки ради роли в "Трансформерах".

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