Каминская, Гросу, Билык: украинские звезды, сделавшие пластику. Фото до и после

Трудно найти человека, которого в себе бы все устраивало. Не являются исключением и наши знаменитости, которые просто обязаны быть идеальными из-за своего звездного статуса.

Уколы ботокса, уменьшение носа, увеличение губ, подтяжка лица, век и всего остального – эти и другие манипуляции со своей внешностью селебрити, как правило, скрывают. OBOZREVATEL решил узнать, кто из звездных украинок полностью "перекроил" себе лицо и собрал наиболее яркие фото до и после преображения.

Певица и солистка группы "НеАнгелы" не стесняется признаваться в том, что не раз прибегала к помощи пластических хирургов. Более того, Каминская сама часто публикует фото "до" на своей страничке в Instagram, чтобы ее поклонники увидели разницу и поняли, почему она не страшится операций по улучшению внешности. У Славы увеличены губы, удалены комки Биша, сделана ринопластика, а также виден результат от уколов филерами в подбородок и челюсть.

Украинская певица, которая недавно рассталась со своим супругом, также не страшится изменений в себе. Еще несколько лет назад Алина выглядела совсем иначе. К своим 25 годам Гросу удалила жировые участки на щеках, уколола подбородок, подтянула глаза, увеличила губы – и это еще не весь список "улучшений" певицы.

Крестная Алины Гросу Билык за время своей карьеры тоже заметно поменялась. Так, артистка исправила форму губ, носа, подбородка, убрала нависшее веко, удалила комки Биша, а также сделала блефаропластику (операцию по изменению формы разреза глаз).

56-летняя Таисия Повалий сейчас вообще не похожа сама на себя. Она одной из первых закачала себе в носогубные складки гель, чтобы убрать морщины вокруг рта. Также звезда сделала ринопластику, уменьшив кончик носа. Кроме того, певица сделала несколько операций по омоложению. Как и многие украинские представительницы шоу-бизнеса, Повалий пытается скрывать, что часто обращается в клинику пластической хирургии.

Софии Ротару 73 года, и она совершенно не выглядит на свой возраст. Четкий овал, идеальная шея и минимальное количество мимических морщин – вот что можно увидеть на последних фото певицы. Однажды Ротару рассказала в интервью, что в плане пластических операций имеет чувство меры, поэтому ложится под нож хирурга (в элитной клинике Санкт-Петербурга) только раз в пять-шесть лет. Так, в числе ее операций – круговая подтяжка лица, поддерживающие омолаживающие процедуры, подтяжка век и уколы филерами.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о звездах Голливуда, которые удалили комки Биша.