Молчащая о войне Гайтана выступила в Бишкеке с русскоязычной программой и возмутила украинцев. Видео

Звезда украинской эстрады 2000-х, певица Гайтана провела сольный концерт на сцене Бишкека, Кыргызстан. Исполнительница спела свои русскоязычные хиты, возмутив украинских поклонников.

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Видео выступления Гайтаны распространили по сети. На афише певицы говорится о сольном выступлении, обходя вниманием так и не прозвучавшие треки на украинском языке. Ранее артистка выбрала "тишину" в соцсетях, не упоминая о войне в Украине. Кроме того, с начала полномасштабного вторжения Гайтана проживает за границей.

"Выбор как минимум непонятен. В соцсетях певицы об этом тишина. В описании концерта об укрхитах даже речи не идет. Когда ты можешь быть девой только в тотальном молчании…" – говорится в посте МУЗВАР. Украинцы поделились своим мнением:

"Это очень и очень грустно. Человек, который пел по-украински, когда это было непопулярно и сейчас когда нужно усиливать, делает такой зашквар".

"Иронично, что когда было тотальное обрусение украинского шоу-бизнеса, Гайтана одна из немногих пела на украинском языке, а оказалась Повалий 2.0"

"Пусть и дальше в Бишкеке остается, в Украину ей дорога закрыта".

"То пост на русском, то после этого "давайте общаться на языке любви". А есть артисты, кто в прифронтовых зонах для ребят выступал или хотя бы в госпиталях для военных. А от Гайтаны что-то только зашквар".

Напомним, в июне этого года Гайтана опубликовала пост на русском языке, чем возмутила фанатов. Свои действия она объяснила тем, что ее родные общаются на разных языках – украинском, русском, немецком, английском и французском. "Я люблю, уважаю и выбираю людей для себя только благодаря их поступкам", – написала звезда. Подробности – в нашем материале.

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