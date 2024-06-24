Гайтана перешла на русский и возмутила фанатов. Объяснения певицы не помогли

Украинская певица Гайтана, осенью 2023 года объявившая о возвращении на сцену, возмутила поклонников. 45-летняя исполнительница опубликовала пост в соцсети на русском языке, из-за чего столкнулась с недоразумением.

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"Ценю жизнь и ещё больше люблю родных. Я купила первый цветок за два с половиной года… Это возвращает мне ощущение дома", – говорится в сообщении в Instagram. Пользователи не поняли такого поступка артистки, о чем написали в комментариях:

"Досадно читать вас на русском".

"Гайтана, это полное разочарование!"

"Гайтаночка, вам очень подходит украинский язык".

"На русском? К сожалению, отписываюсь. Это грустно".

Гайтана не заставила себя ждать с оправданиями. Свои действия она объяснила тем, что ее родные общаются на разных языках – украинском, русском, немецком, английском и французском. "Я люблю, уважаю и выбираю людей для себя только благодаря их поступкам", – написала звезда.

Однако такое объяснение не устроило украинцев, заметивших: в соцсети есть функция автоматического перевода с любого языка. Знаменитость объяснила свою позицию тем, что мы не в состоянии "построить безопасный мир, если не расскажем всю историю".

"В Украине прадеда убили те, кто говорил по-немецки. В Сербии моих родных убили те, кто говорил по-английски. В Конго моих родных убивали те, кто говорил по-французски. В Украине сейчас враг общается на русском. Почти у всех языков мира есть скелеты в шкафу..." – написала исполнительница. Она добавила, что, несмотря на это, люди "продолжают защищать и помогать" независимо от языка. "Меня и моего ребенка спасла женщина, которая говорит по-русски, и продолжает помогать украинцам. В ее сердце огромная и искренняя любовь", – отметила Гайтана.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как известный украинский музыкант назвал коллег, которым было выгодно петь на русском: "Белык, Полякова – таких десятки".

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