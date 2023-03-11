TVORCHI пожаловались, что их могут не выпустить из Украины: под вопросом участие в мероприятиях перед Евровидением

Победители нацотбора на Евровидение-2023 TVORCHI пожаловались, что их могут не выпустить из Украины из-за скандалов с недобросовестными артистами, которые злоупотребляли временными разрешениями на выезд от Минкульта. Многим звездам уже отказали, поэтому дуэт волнуется, что их участие в промо-мероприятиях перед песенным конкурсом может быть под угрозой.

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Они обратились к Верховной Раде, министру культуры и Офису Президента с просьбой не применять жесткие ограничения для артистов и наказать виновных. Соответствующее сообщение появилось в Instagram музыкантов (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Звезды подчеркнули, что прошлой весной без проблем гастролировали за границей, собирая деньги для Украины, встречались с лидерами других государств, привлекали внимание к российской агрессии и вели просветительскую работу.

"Но сегодня дальнейшая работа всех артистов в этом направлении под вопросом из-за "артистов"-предателей, выехавших и не вернувшихся в Украину... Под вопросом наше участие во всех промо-мероприятиях перед Евровидением и возможность представить свою страну и творчество там лучшим образом", – говорится в обращении.

На следующей неделе TVORCHI могут не попасть в город Нейроби в Кении, куда их пригласили выступить на открытии мурала в рамках проекта "Стена" и повлиять на уровень антиукраинской пропаганды.

"Мы надеемся, что справедливость восторжествует, предатели будут наказаны, а нам дадут возможность работать на благо страны и на бренд Украины", – закончили звезды, оставив отметки официальных аккаунтов Верховной Рады Украины, министерства культуры, министра культуры Александра Ткаченко и Офиса Президента.

Напомним, на днях стало известно, что стендап-комик из Киева Андрей Щегель уехал из Украины в Турцию, где хвастается наличием трех повесток и оскорбляет украинцев. Министерство культуры отреагировало на заявления артиста и пообещало, что правительство рассмотрит более жесткий порядок получения разрешений на временный выезд за границу мужчин призывного возраста.

Как писал OBOZREVATEL, в схожий скандал попал также украинский режиссер Тарас Голубков, который получил разрешение на выезд в Европу, а вместо этого поехал в Москву снимать клип российской певице. В Минкульте прокомментировали его действия.

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