Украинский режиссер, уехавший из страны благодаря разрешению от Минкульта, снял клип для российской певицы Клавы Коки

В сети появилась информация, что украинский режиссер Тарас Голубков, который выехал за границу благодаря соответствующему разрешению от Министерства культуры, сейчас, во время убийственной и разрушительной полномасштабной войны в Украине, продолжает работать на российский рынок. В частности, сообщается, что именно Голубков срежиссировал новый клип российской певицы-путинистки Клавы Коки.

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Видеоработа на песню "Замуж" вышла 8 марта. На официальном YouTube-канале Коки указан другой режиссер, однако один из актеров, который снялся в клипе, "по ошибке" указал в своих соцсетях клипмейкером Голубкова. Расследованием занялись журналисты платформы "МУЗВАР".

Так, они заметили, что Сергей Главчев, рекламируя клип в своем Facebook, указал, что его режиссером был украинец. Позже актер, как отмечается в источнике, исправил публикацию, удалив графу о Голубкове.

"Информацию о сотрудничестве с россиянами подтвердил человек из окружения Тараса. Теперь портал запросил официальный комментарий у Голубкова и ждет ответа", – пишет "МУЗВАР".

Стоит подчеркнуть, что "настоящим" режиссером клипа назвали некого Макса Ирмана.

Вот только социальные сети этого человека, который, по идее, должен быть медийным, выглядят так, будто были созданы несколько дней назад. В Instagram у него всего 11 подписчиков и три подписки, что наталкивает на мысль о фейковости аккаунта.

Отметим, Клава Кока, с которой, возможно, сотрудничает украинский клипмейкер, не скрывает своих пропутинских настроений. До полномасштабного вторжения она выступала в аннексированном Крыму, а также в так называемой "ДНР". Голубков сотрудничал с ней и до 24 февраля 2022 года.

Как писал OBOZREVATEL, украинский стендап-комик Андрей Щегель гордится тем, что не пошел на фронт, и смог уехать из Украины во время войны. Юморист признался, что пересек границу благодаря разрешению от Минкульта, чтобы пожить комфортной для него жизнью. Позже он назвал украинцев "дебилами", а родную страну "Северной Кореей" и "цирком". После этого Щегель попытался оправдаться за сказанное.

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