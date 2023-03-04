Минкульт отреагировал на бегство комика Щегеля из Украины: ситуацию возьмут под контроль правоохранители

Интервью украинского стендапера Андрея Щегеля, где он признался, что получил три повестки, но смог сбежать в Турцию, стало вирусным в сети. Министерство культуры и информационной политики Украины не смогло пройти мимо скандальных заявлений артиста. Его действия назвали "недопустимыми" в условиях военного положения.

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Об этом идет речь на официальном сайте Минкульта. В сообщении говорится о том, что правительство рассмотрит более жесткий порядок получения разрешений на временный выезд за границу мужчин призывного возраста. Кроме того, ситуация с бегством Щегеля будет взята под контроль правоохранительных органов.

"МКИП способствует выезду художников, артистов, музыкантов, журналистов и т.п., которые преданны своему делу и гражданской позиции, но из-за подобных случаев, как с Андреем Щегелем, ситуация для тех, кто действительно защищает Украину и ведет борьбу на культурном фронте, усложняется", – пишет ведомство.

Как сообщила пресс-служба, шоумен вошел в состав группы украинских артистов, которым разрешили временно выехать из Украины с условием обязательного возвращения. Однако в беседе с Романом Скрыпиным Андрей похвастался – по закону он может провести в Турции 90 дней, а потом отправится на два месяца в Албанию и на Бали.

Комик подчеркнул, его не мучают укоры совести, и он сочувствует всем, кто вынужден бороться за жизнь и отстаивать независимость Украины. Ему нечем дорожить в стране, так как мужчина не смог здесь прославиться.

Как писал OBOZREVATEL, украинская модель Анастасия Лахута попала в скандал в Египте на конкурсе красоты "Miss Eco International". Девушка сделала фотографию с представительницей России и перепостила этот кадр к себе в Facebook, под которым было написано, что их дружба не признает войны.

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