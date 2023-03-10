В Минкульте прокомментировали скандал вокруг режиссера Голубкова, который получил разрешение на выезд и сбежал в Москву

В Министерстве культуры Украины подтвердили, что предоставили временное разрешение на выезд за границу украинскому режиссеру Тарасу Голубкову в прошлом году. Украинец уверял, что участвует в создании фильма о войне, а вместо этого сбежал в Москву, чтобы снять клип российской певице по имени Клава Кока.

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Комментарий у Минкульта взяли журналисты "КП в Украине". Сам предатель на связь со СМИ не вышел (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Предоставили разрешение на выезд с 14 по 30 ноября прошлого года", – говорится в официальном комментарии пресс-службы Министерства культуры.

По их словам, Голубков предоставил необходимые документы и объяснил, что участвует в создании документального проекта The War Diary, который расскажет истории реальных людей, переживших ужасы войны.

"В начале октября я обращался к вам за разрешением на выезд для проведения съемок для документального проекта The War Diary с латвийским продакшном Porta Bonanza SIA. Сейчас мы успешно провели съемку в Варшаве, но у нас произошла непредвиденная ситуация – герои второй серии не могут участвовать в съемках по состоянию здоровья. Поэтому мы вынуждены перенести съемочный процесс на другие даты", – обратился к Минкульту режиссер.

Накануне стало известно, что после получения разрешения Голубков появился в Москве. Его заметили на съемочной площадке клипа на песню "Замуж" Клавы Коки.

Ранее OBOZREVATEL писал, что на официальном YouTube-канале Коки указан другой режиссер, однако один из актеров, снявшийся в клипе, "по ошибке" указал в своих соцсетях клипмейкером Голубкова. Больше о сотрудничестве украинца и пропутинской исполнительницы читайте здесь.

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