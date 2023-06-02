Певице Вороновой, которая засветила ПВО, избрали меру пресечения

Киевской певице Инне Вороновой, которая 16 мая засветила работу украинской ПВО во время массированной атаки РФ, избрали меру пресечения. Судья Соломенского районного суда отправил ее под круглосуточный домашний арест.

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Заседание состоялось 2 июня, спустя два дня после обысков у жены наркодилера Юрия Чернецкого. Об этом стало известно журналистам УНН (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Адвокаты певицы ходатайствовали о личном обязательстве, а прокурор настаивал на домашнем аресте. Решения суда будут обжаловать.

Следует отметить, что заседание должно было состояться накануне, однако его перенесли по техническим причинам. Сама певица заявила, что "Вселенная это не воспринимает", поэтому вчера ей не объявили меру пресечения.

Вороновой днями вручили подозрение по факту ч. 2 ст. 114-2 УК Украины (несанкционированное распространение информации о работе ВСУ). Ей грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, 16 мая этого года Воронова опубликовала видео с работой ПВО и указала геолокацию. Ее видео быстро "растянули" пропагандисты, ведь на популярный блог украинки до сих пор подписаны россияне, о чем она должна была знать.

Вычислить позиции украинских защитников по ее ролику оказалось очень легко. В блоге Вороновой на следующий день появились извинения на русском языке, а после разговора с СБУ – и на украинском.

После громкого скандала она удалила ролик с "искренними" извинениями и продолжила вести блог.

Следует заметить, что украинцы возмутились из-за поведения певицы и призвали наказать ее за нарушение закона. Вместо того, чтобы прислушаться к мнению подписчиков, Воронова начала все чаще попадать в скандалы. Например, опубликовала пошлое фото, где засветила соски, чтобы "поднять боевой дух ВСУ".

Как писал OBOZREVATEL, певица до последнего делала вид, что не понимает, почему украинцы ее критикуют. Она даже обвинила актрису Ксению Мишину в том, что "за нее заплатили", чтобы в сети не хейтили звезду за схожее видео с работой ПВО.

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