У певицы Вороновой, снимавшей работу ПВО в Киеве, проходят обыски

У жены киевского наркодилера Юрия Чернецкого, певицы Инны Вороновой, снявшей и опубликовавшей работу украинской ПВО, проходят обыски. Служба безопасности Украины посетила квартиру опальной исполнительницы, откуда она снимала работу защитников неба.

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Это OBOZREVATEL подтвердил источник в правоохранительных органах. Вороновой вручили подозрение.

По факту несанкционированного распространения информации о перемещении или размещении ВСУ, совершенном в условиях военного положения, еще две недели назад было возбуждено уголовное производство.

Напомним, 16 мая этого года Воронова сняла работу ПВО и указала геолокацию, откуда наблюдала за ней. Ее видео быстро "растянули" пропагандисты, ведь на популярный блог украинки до сих пор подписаны россияне, о чем она должна была знать.

Вычислить позиции украинских защитников по ее ролику оказалось очень легко. В блоге Вороновой на следующий день появились извинения на русском языке, а после разговора с СБУ – и на украинском.

После громкого скандала она удалила ролик с "искренними" извинениями и продолжила вести блог.

Следует заметить, что украинцы возмутились из-за поведения певицы и призвали наказать ее за нарушение закона. Вместо того чтобы прислушаться к мнению подписчиков, Воронова начала все чаще попадать в скандалы. Например, опубликовала пошлое фото, где засветила соски, чтобы "поднять боевой дух ВСУ".

Как писал OBOZREVATEL, певица до последнего делала вид, что не понимает, почему украинцы ее критикуют. Она даже обвинила актрису Ксению Мишину в том, что "за нее заплатили", чтобы в сети не хейтили звезду за схожее видео с работой ПВО.

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