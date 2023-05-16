Бывшая киевского наркодилера Чернецкого во всей красе сняла работу ПВО и подписала геолокацию: что ей пишут украинцы

Бывшая жена киевского наркодилера Юрия Чернецкого, певица Инна Воронова, в перерыве между хайпом на разводе решила опубликовать в соцсети видео с работой украинских защитников неба этой ночью. Украинка не поленилась также подписать геолокацию, чтобы упростить работу российским оккупантам и выдать местонахождение ПВО.

Видео дня

Ролик из ее Instagram мгновенно подхватили российские пропагандисты, а, по предположениям пользователей сети, вторая за ночь воздушная тревога была связана с разведкой той местности, которую сняла Воронова (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Около 3 часов ночи, когда столица Украины проснулась от воздушной тревоги из-за очередного массированного ракетного удара, блогерша решила не упускать "хайповую тему" и сняла работу украинских защитников из окна.

На ролике было видно, откуда стреляет ПВО, но Воронова пошла дальше и отметила, что ролик был снят из окна ее ЖК, который мы не можем назвать по понятным причинам.

Поскольку блог "звезды" пользуется популярностью и в России, ролик быстро "растащили" пропагандистские паблики, чтобы похвастаться, как испортили ночь украинцам. Оккупанты же использовали информацию, любезно им предоставленную украинкой, для определения местонахождение украинской ПВО.

Видео быстро исчезло со страницы Вороновой, как и сама инфлюэнсерша. Интересно, что ранее она активно вела свою страницу, а после удаленного поста больше ничего не публиковала, не закрыла страницу и продолжает получать в свою сторону справедливую критику.

В комментариях разъяренные украинцы, а в том числе и жители того самого ЖК, ругают блогершу за ее поступок. Подписчики призывают Службу безопасности Украины обратить внимание на работу Вороновой, которая помогает врагу.

Напомним, что 25 августа прошлого года в Киеве задержали мужчину по подозрению в торговле кокаином. У него изъяли расфасованный для продажи наркотик на сумму около 5 тысяч долларов. Вскоре выяснилось, что задержанным оказался украинский бизнесмен и артист Юрий Чернецкий.

Его жена-певица Инна Воронова объявила в сети сбор денег на залог в размере 4 млн грн. Она предложила подписчикам скинуться по 1 тысяче гривен, а в ответ пообещала бесплатный концерт. Такой призыв в разгар полномасштабной войны возмутил украинцев.

Как писал OBOZREVATEL, после вынесения приговора в виде 5 лет лишения свободы Чернецкому Воронова начала пиариться на отношениях с мужем. Они много раз расходились и мирились, привлекая внимание подписчиков.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!