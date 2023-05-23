'За нее заплатили': певица Воронова, снявшая ПВО, сделала громкое заявление о Мишиной, оскандалившейся аналогичным поступком

Жена киевского наркодилера Юрия Чернецкого, певица Инна Воронова, которая сняла и опубликовала работу украинского ПВО, вышла на связь, чтобы ответить на все вопросы подписчиков. Один из них поинтересовался, почему украинцы травят исполнительницу, которая указала геолокацию и во всей красе "слила" позицию защитников неба, но не так яростно хейтят актрису Ксению Мишину, которая также попала в скандал из-за опрометчивой публикации.

Видео дня

Воронова, уже имевшая разговор с СБУ, заявила, что "за Мишину заплатили" и запретили упоминать ее в публикациях. Об этом OBOZREVATEL стало известно из ее прямого эфира в Instagram (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Почему Мишину не чмырят? Потому что за нее, говорят, заплатили. Black List или что-то такое. Чтобы ее нельзя было публиковать. Хотя она из того же "Комфорта Тауна" вроде бы", – выдала Воронова.

Напомним, что в скандал с публикацией видео с работой ПВО Мишина попала 16 мая, когда Россия устроила очередной массированный обстрел столицы. Тогда актриса резко ответила хейтерам, а видео быстро удалила.

СБУ публикацией не заинтересовалась, ведь звезда сняла только вспышки в небе, не указав геолокацию. Впрочем, свою порцию хейта артистка получила и извинилась за опрометчивый поступок.

В то же время Воронова указала, откуда снимала работу ПВО, поэтому ее видео быстро "растянули" пропагандисты. Вычислить позиции украинских защитников по ее ролику оказалось очень легко. После громкого скандала она удалила ролик с "искренними" извинениями и продолжила вести блог.

Следует заметить, что украинцы возмутились из-за поведения певицы и призвали наказать ее за нарушение закона.

Как писал OBOZREVATEL, Служба безопасности Украины установила личности шести жителей столицы, которые незаконно распространяли информацию о работе сил ПВО. Им грозит до 8 лет лишения свободы.

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