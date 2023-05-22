Певица Воронова, которой грозит до 8 лет тюрьмы за видео с ПВО, удалила извинения: что она публикует после разговора с СБУ

Бывшая жена киевского наркодилера Юрия Чернецкого, певица Инна Воронова, снявшая и опубликовавшая работу украинской ПВО, после разговора с СБУ вернулась в соцсети. Она удалила свое видео с извинениями и опубликовала отрезок "патриотического" трека.

Видео дня

Блогерша продолжает вести свой Instagram, где жалуется на "карму" и не слишком переживает о том, что ей грозит до 8 лет лишения свободы. Зато она ищет позитив во всем, что произошло (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Воронова вернулась в соцсети на днях, сразу поздоровавшись с 7 тысячами новых фолловеров. Певица рассказала аудитории о своей жизни, заверила, что с ней все хорошо, и продолжила вести блог.

Видео с обращением к украинскому народу с извинениями вдруг исчезло с ее страницы, но появилось видео на трек со словами "Желто-голубой – цвет моего ДНК". В нем Воронова с красными губами и в вечернем платье поет о "непобедимых, непоколебимых, навеки свободных желто-голубых сердцах".

Следует отметить, что такой поступок вызвал новую волну критики в комментариях исполнительницы.

Воронова объяснила подписчикам, что ее "догнала карма" и неудачи продолжаются уже две недели. Но певица нашла в этом позитив – она поняла, кто ей друг, а кто нет.

Артистка пообещала через месяц рассказать, почему с ней случаются неудачи, а значит, она рассчитывает, что последствия за съемку работы ПВО за это время ее еще не догонят.

Ранее OBOZREVATEL писал о другой звезде, которая оскандалилась на всю Украину и благодаря этому узнала, кто ее друг. Речь идет о жене певца Виктора Павлика и ее хвастовстве спецпропуском.

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