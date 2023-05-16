'Не верю ни единому слову': украинцы отреагировали на извинения певицы, публиковавшей работу ПВО

Певица Инна Воронова, опубликовавшая видео с работой ПВО в Киеве, засветив позиции защитников столичного неба, записала видео с извинениями. Она попросила прощения за свой "необдуманный поступок", вероятно, испугавшись возможных последствий за помощь врагу.

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Однако украинцы в искренность раскаяния Вороновой не поверили. Под новостью о ее "прощении" они оставили множество гневных комментариев.

Так, в комментариях под новостью в Telegram OBOZREVATEL украинцы требуют привлечь Воронову к ответственности за слив позиций ПВО вплоть до длительного лишения свободы. Встречаются также предложения по лишению гражданства и депортации на территорию РФ, которой она умышленно или ненамеренно помогла.

"Что-то не очень искренне она извиняется", "Какое в ж*пу прощение?! Она должна была быть растерзана разъяренным народом, который из-за таких, как эта тупая л*рва, наслушался взрывов и пережил ужасы!", "Извинениям очень поможет хорошая п*здюлина от СБУ. СБУ, придумайте ей какой-нибудь подср*чник. Молча и сильно. Разговаривать бесполезно, она в голову только ест", "Мне смешно от видосиков с извинениями, которые взяли моду записывать всякие блогеры после того, как нагадили", "Вот они и привыкли, что можно записать видос с неискренним извинением и типа все, ничего ей не будет ...за подобные поступки (думала или не думала... испугалась так, что побежала снимать и выкладывать) нужно отвечать по закону и т.д. .. заипали своими извинениями, честно говоря", – возмущаются комментаторы.

Возмутило украинцев и то, что свои извинения Воронова записывала на русском языке и настаивала, что "не знала", к чему может привести ее поступок.

"Экзамен по украинскому и забрать паспорт", "Противно слушать фальшивый "язык". Противно смотреть на фальшивую морду. С начала войны просят, чтобы не фиксировали ничего, а она, видите ли, "не знала, что выложенное видео может привести к плохим последствиям". Тьфу, кувырла. Показательно наказать, большинство таких "блоХеров" будут телефоны в руки бояться брать", "Она лжет, не верьте, должна ответить по закону", "С какой целью она выставила это видео?" – пишут в комментариях.

"Ложь, в тюрьму лет на 20", "Все она прекрасно понимала, а прощения пусть засунет себе далеко", "Почему я ей не верю?", "К черту нам твои извинения? К ответственности дуру! Чтобы другие дураки поумнели !", "Не прощаю, наказать с*ку", "Она привела к "плохим последствиям" киевлян, теперь приведите к "плохим последствиям" ее", "Не понимаю: а что делают наши правоохранительные органы? Таких, как она, надо жестоко наказывать, как предателей. Если бы были жесткие наказания с публичной информацией, то другие хорошо бы подумали: стоит ли это делать. Безнаказанность порождает вседозволенность", "По ее видео и наводили орки, один силикон в мозгах", – комментируют люди.

Украинцы также напоминают, что незнание законов не освобождает от ответственности и высмеивают тезис Вороновой, что она снимала ПВО и сливала видео в сеть "от страха". Ведь у тех киевлян, которые прятались в коридорах и пытались успокоить испуганных детей, не возникло и мысли хвататься за телефон и вести съемку.

Не менее единодушными стали и наши читатели в Facebook. Они требуют наказания для Вороновой и не верят в ее раскаяние.

"Нормальная тактика. Каждый шпион так может что-то сдавать, а потом "ой извините". Нескольким дать реальные сроки и "ой не знал" сразу на этом закончится", "Требуется закон, предусматривающий ответственность не менее 10 лет заключения. Иначе это не прекратится. А свои извинения, сами знаете куда пусть засунет", "Какие извинения, она что, маленький ребенок? Надо наказать по всем правилам военного времени, чтобы другим было неповадно", "Мы украинцы, не должны такое прощать, надо наказывать так, чтобы другие этого не делали", "Кому нужны ее извинения, надо наказывать. Надо за такое судить", "У нас война, из-за таких людей гибнут, а у нас прощают", "Не слышно в голосе, не видно на лице того раскаяния", "Толку-то. Вот если бы задонатила пару тысяч на ВСУ и самодепортировалась в рашку. Цены бы не было", – пишут читатели OBOZREVATEL.

Напомним, в ночь на 16 мая Россия запустила по Украине 18 ракет, в том числе "Кинжалы": все их сбили силы ПВО, продемонстрировав впечатляющее 100% сбитие. В России ранее не раз заявляли, что их "гиперзвуковые" ракеты невозможно сбить.

По подсчетам журналистов, безрезультатная ночная атака стоила России не менее 120 млн долларов: подсчеты проводились с учетом стоимости ракет и дронов разных типов, без учета 3 ракет, тип которых на утро 16 мая точно не был установлен.

В частности, враг пытался атаковать Киев. Российские ракеты и дроны целей не достигли, однако обломки упали в нескольких районах, есть пострадавшие.

При этом певица из Киева Инна Воронова зачем-то сняла работу ПВО в столице и выложила видео в сети, указав локацию, с которой снимала, упростив работу российским оккупантам и выдав местонахождение ПВО. Это видео мгновенно разлетелось по российским СМИ.

После волны возмущения, которое вызвало поступок Вороновой у украинцев и в частности киевлян, для которых ночь выдалась крайне беспокойной, экс-жена наркодилера Юрия Чернецкого удалила видео. А через 12 часов опубликовала видео с "извинениями".

"Я хочу извиниться перед Украиной и украинским народом. Извините меня, пожалуйста, я совершила необдуманный поступок. Я очень сильно испугалась, выложила видео, была с детьми дома. Даже не знала, что происходит. После первого же комментария я поняла, что нельзя ставить, я удалила. Буквально через несколько минут. Я понимаю, что мое видео могло привести к плохим последствиям и сильно извиняюсь", – сказала певица, однако в ее искренность украинцы не поверили.