'Почему она еще на свободе?' Украинцы возмутились из-за беззаботного возвращения певицы Вороновой, которая 'слила' ПВО российским СМИ

Беззаботное возвращение в соцсети украинской певицы Инны Вороновой, сопровождавшееся удалением видео с извинениями за публикацию работы ПВО, разозлило украинцев. Они ожидали, что опрометчивый, по словам самой артистки, поступок приведет к серьезным последствиям, поэтому требуют задержать и наказать "информатора ФСБ", как ее назвали в комментариях.

Видео дня

Пользователи сети предположили, что исполнительница не получит должного наказания, которое ранее объявляла Служба безопасности Украины, а именно – до 8 лет лишения свободы. Под постом OBOZREVATEL в Facebook украинцы выразили свое недовольство (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Подписчики сайта удивились, почему певица продолжает беззаботно жить и вести соцсети, жалуясь на "карму", которая якобы привела к ее проблемам.

"Этот силикон должен сесть за решетку! Она нарушила закон", "А чего ей беспокоиться? Как всегда все порешают", "Ну дайте ей хоть пять. Тогда запереживает", "Почему этой курице не заблокированы все аккаунты и почему она еще на свободе?" "Должна понести справедливое наказание. Если мозгов нет, то уже и не будет", "Выкупят", "Какие извинения? Это регулярный информатор ФСБ", – высказались пользователи сети.

В искренность извинений артистки, как можно заметить, мало кто поверил. Украинцам не хватило слов о "страхе и опрометчивости", чтобы простить Воронову.

Напомним, певица из Киева Инна Воронова 16 мая зачем-то сняла работу ПВО в столице и выложила видео в сети, указав локацию, с которой снимала, упростив работу российским оккупантам и выдав местонахождение ПВО. Это видео мгновенно разлетелось по российским СМИ.

Как писал OBOZREVATEL, Служба безопасности Украины установила личности шести жителей столицы, которые незаконно распространяли информацию о работе сил ПВО. Им грозит до 8 лет лишения свободы.

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