Пенсионный фонд России подал в суд на Веру Брежневу: что случилось

Пенсионный фонд страны-террористки подал в суд на известную украинскую певицу Веру Брежневу, которая в свое время жила в России и строила там бизнес. Причиной стал "неслыханный" налоговый долг в размере 500 рублей, то есть 211 гривен.

Выяснилось, что неуплата значится за магазином женской одежды Myseasons в Санкт-Петербурге, который артистка открыла в тандеме с дизайнером Ханной Хмелевой. Об этом пишут российские пропагандистские источники.

Впрочем, Брежневу с этим бизнесом уже ничего не связывает. В декабре 2023-го стало известно, что дизайнер вышла из совместного с певицей ООО "Майсизонс". Причиной указала полное неучастие компаньонки в деле после 24 февраля 2022 года, когда звезда навсегда покинула РФ из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Хмелева в это время вышла из совместного ООО и стала единственной владелицей бизнеса. А вот ООО Брежневой закрыли за долги. Один из них – 500 рублей пенсионному фонду. Прощать задолженность в таком небывалом размере знаменитости не стали, так что теперь ожидается судебная волокита.

Напомним, что после начала полномасштабной войны Брежнева осудила действия оккупантов и поддержала Родину, что, конечно, возмутило одиозных Z-патриотов. Так, артистка начала петь на украинском языке, а также помогала загружать фуры на складе гуманитаркой.

Также на одном из своих концертов знаменитость заявила, что все заработанные денежные средства передает украинцам. Это вызвало истерику у россиян.

Громким стал и развод Брежневой с продюсером Константином Меладзе. Об этом долго ходили слухи, однако в октябре этого года они официально подтвердились. Отношения пары сопровождались скандалами, тайнами и испытаниями критикой, но во время полномасштабной войны в Украине артисты поставили окончательную точку. Детальнее об этом – читайте в материале.

Как писал OBOZ.UA, ранее Брежнева, к которой у украинцев много вопросов из-за ее "темного прошлого", утверждала, что никому ничего не должна, а совесть ее чиста. О хейте, жизни и работе в России – читайте в материале.

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