Вера Брежнева перевоплотилась в брюнетку в новом клипе ''Такі ми люди'': о чем трек и какие изменения произошли в творчестве звезды

Известная певица Вера Брежнева выпустила украиноязычную песню "Такі мы люди" и клип к ней, где кардинально изменила образ. Звезда предстала в образе брюнетки с короткой стрижкой.

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Примечательно, что уже вторую украиноязычную песню артистка выпускает под псевдонимом VERA. Релиз состоялся на YouTube-канале певицы (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Я очень глубоко заглянула в себя за прошлый год, сегодня я чувствую себя по-другому и все теперь другое. Песня и видео "Такі ми люди" являются отражением этих изменений. И напоминание для всех, кто в силу разных обстоятельств мог отчаяться – суперсила внутри нас самих", – прокомментировала премьеру Вера Брежнева.

В демонстрацию этих изменений артистка предстала в необычном для себя образе – в грубом наряде, с короткими и темными волосами.

За час песня собрала много одобрительных комментариев.

Следует объяснить, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину в творчестве певицы кое-что изменилось: она начала петь на украинском языке, взяла творческое имя VERA (вместо Вера Брежнева) и создала новый канал.

Ранее песни звезды публиковались на платформе ее мужа – продюсера Константина Меладзе. Под клипами говорилось, что лицензия принадлежит компании Meladze Music. Неизвестно, сотрудничает ли Вера Брежнева с мужем и дальше, однако его имя в описании "Такі ми люди" не упомянуто.

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