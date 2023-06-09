Брежнева заявила, что все заработанные деньги отправляет в Украину: россияне бьются в истерике

Известная певица Вера Брежнева во время тура в Прибалтийских странах сделала громкое заявление. Артистка сказала фанатам, что все заработанные на концерте средства передаст украинцам, что вызвало истерику у россиян.

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Вместе с волонтерами певица, по ее словам, помогает людям в Украине. Ролик с выступлением звезды распространили в сети (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Меня зовут Вера. Я – украинка. Спасибо всем, кто сегодня пришел сюда, потому что мы не только развлекаемся сегодня, не только кайфуем, поем и танцуем, но еще и делаем добрые дела. Я сегодня работаю бесплатно. Все деньги я отправляю в Украину , чтобы мы с моими волонтерами что-то делали", – начала свое выступление Брежнева.

Публика отреагировала на это восторженными криками и аплодисментами. Впоследствии певица также добавила, что "ее сердце больше всего болит за любимую Украину".

Своих фанатов артистка заверила, что они вносят вклад в хорошее дело. Следует сказать, что Вера Брежнева исполнила свои русскоязычные хиты. На ее руке висела сине-желтая лента.

Российские пропагандисты разразились недовольными комментариями. Исполнительницу упрекали в "спонсировании ВСУ", заработке в РФ и исполнении песен на русском языке. Россияне, которые с удовольствием платили Брежневой за ее творчество, решили, что она им должна и обречена поддерживать чужой народ.

Как писал OBOZREVATEL, Вера Брежнева выпустила украиноязычную песню "Такі мы люди" и клип к ней, где кардинально изменила образ. Звезда предстала в образе брюнетки с короткой стрижкой.

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