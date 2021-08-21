Зеленская, Порошенко, Янукович и другие: как жены президентов Украины справлялись с ролью первых леди

Первая леди Украины – это "должность", с которой нужно справляться на отлично и помнить, что вы всегда находитесь под прицелом внимания. Таким образом женам президентов нужно продумывать каждое свое слово и внимательно следить за речью во время интервью.

По мнению эксперта по стилю Натальи Адаменко, первая леди не имеет права быть модной, но должна быть консервативной. Подробней о том, как первые леди Украины придерживались делового этикета и об их главных ошибках в стиле – читайте далее в эксклюзивном материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Антонина Кравчук

"Жена первого президента Украины была практически не видна. Она была скромна, стеснительна, и они оба избрали непубличность первой леди. Этим она не сделала хуже своему мужу, так как в то время не была актуальна публичная деятельность жены главы государства".

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Людмила Кучма

"Жена Леонида Кучмы была более подготовленной к роли первой леди, и она справлялась со своей задачей. Я считаю, что деловая женщина такого уровня не имеет права быть модной, а должна быть консервативной, и Людмила Кучма с этим справлялась. Она всегда выглядела достаточно сдержанной и элегантной.

Важно отметить, что все жены президентов являются матерями. Дочь Кучмы – Елена – очень воспитанная и никогда не подвергалась критике, Людмила и Леонид вырастили достойную дочь".

Екатерина Ющенко

"Екатерина Михайловна демонстративно подчеркивала свою принадлежность украинскому народу, когда начала носить вышиванки. Но мне кажется, что жена Ющенко внутри так и не смогла стать настоящей украинкой. Безусловно, она хорошо справлялась с ролью первой леди – привнесла много чего нового в свою должность. Екатерина была более активна, принимала большое участие в строительстве, различных проектах, давала интервью.

Стоит отметить: жена президента должна помнить, что люди из других стран и СМИ всегда следят за ней. Таким образом первая леди должна продумывать каждое слово и следить за речью во время интервью".

Людмила Янукович

"Ее сложно комментировать, так как она не была такой публичной. Людмила была не то что неидеальной первой леди, но и женой президента быть у нее не сложилось.

Однако при этом всем Виктор Янукович от нее не отказался: он периодически появлялся с ней на публике. Думаю, это из-за того, что они прошли долгий путь до президентства. Людмила Янукович была верна мужу и поддерживала его в карьере".

Марина Порошенко

"Она хороша собой. Мне кажется, Марина больше всех соответствует понятию жена президента. По стилю – она всегда выбирала украинские бренды, что очень правильно. Жена Порошенко всегда была грамотно одета, уместно и по случаю.

Она принимала активное участие в благотворительной деятельности и не скрывала свою хорошую фигуру. Также Марина показывала своих детей на публике, и это было правильным решением. В роли первой леди она всегда была деликатна в общении с коллегами.

Кроме того, Марина всегда стремилась брать под руку Петра Порошенко, и это не являлось нарушением дипломатического протокола".

Елена Зеленская

"Елена и Владимир Зеленские очень близки и дружны. Елена Владимировна должна быть примером для подражания. Конечно, были случаи, когда нынешняя первая леди неправильно поступала со своим дресс-кодом. К примеру, нельзя в Версале быть в кроссовках и при этом давать интервью.

Стоит отметить: не надо гнаться за модой и торопиться быть молодежной и молодиться. Елена Зеленская в таком возрасте, что это совершенно излишне. Мне кажется, иногда одежда Елены выглядит на ней немного мешковато. У жены президента замечательная фигура, а ее брючные костюмы на два-три размера больше делают ее старше.

Зеленской можно порекомендовать совмещать в себе традиции в одежде и деталями давать понять, что она молодая женщина со вкусом, которая следит за последними тенденциями. Кроме того, Зеленская умеренна в отношении национальной одежды.

Мне бы хотелось, чтобы жена Зеленского живее реагировала на проблемы, связанные с нашей страной. Она должна помогать мужу своим участием по-женски, так как многие женщины на нее ровняются. Таким образом она бы сделала очень многое для своего супруга".

Ранее OBOZREVATEL собрал фото самых ярких и элегантных образов первых леди Украины – Елены Зеленской и Марины Порошенко. Они часто предпочитают выходить на публику в изысканных платьях или костюмах.