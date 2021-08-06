Зеленская vs Порошенко: самые яркие и элегантные образы первых леди Украины. Фото
Нынешняя первая леди Украины Елена Зеленская и бывшая – Марина Порошенко – известны своими яркими и элегантными нарядами. Они часто предпочитают выходить на публику в изысканных платьях или костюмах.
Кроме того, они дополняют образы стильными аксессуарами, макияжами и прическами. OBOZREVATEL собрал фото и покажет самые блестящие луки Зеленской и Порошенко (чтобы посмотреть кадры, доскролльте новость до конца).
Действующая первая леди Украины Зеленская чаще всего выбирает классические наряды свободного кроя. Она любит появляться на публике в костюмах, которые сочетает с кедами, туфлями-лодочками, ботинками. Стоит отметить, что жена президента предпочитает в одежде пастельные цвета.
Кроме того, Зеленской нравятся все оттенки коричневого. Она дополняет такие образы стильными аксессуарами: серьгами, цепочками и кольцами.
Также первую леди Украины часто можно увидеть в сочетании черного с белой одежде. При этом она также старается выбирать брюки свободного кроя и удлиненные пиджаки.
Из платьев Зеленская предпочитает носить длину миди и также выбирает неброские цвета. Хотя иногда на публике ее можно увидеть и в ярких луках.
Бывшая первая леди Украина Марина Порошенко отдает предпочтение украинским дизайнерам. Изюминка ее образа – этностиль, поэтому ее часто можно увидеть в платьях-вышиванках и одежде с вышивкой в украинском стиле.
Свои луки Порошенко всегда дополняет украшениями также в украинском стиле. Кроме того, бывшая первая леди любит сочетать актуальную классику, элегантный casual и яркий украинский этно.
К слову, в прессе Порошенко не раз называли самой элегантной и красивой первой леди за всю историю независимой Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
Елена Зеленская пришла на мероприятие в обтягивающем платье синего цвета. Она дополнила деловой образ собранными волосами и матовым оттенком помады.
Также первая леди поделилась с поклонниками снимком, на котором продемонстрировала стильный элегантный образ. Супруга президента вышла на публику в костюме в светлых тонах.