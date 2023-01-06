Остапчук заявил, что провинился перед экс-женой, после громкого скандала с ее семьей: я наделал много глупостей

Украинский телеведущий Владимир Остапчук после громкого скандала с бывшей женой Еленой Войченко заявил, что провинился перед ней. Он поблагодарил экс-избранницу за заботу и воспитание детей, хотя раньше обвинял ее в том, что не может с ними общаться.

Видео дня

Вину за публичный скандал с семьей Елены Войченко ведущий взял на себя. Соответствующий комментарий появился в его Instagram-stories (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Много вопросов об Елене и наших детях, отношениях и так далее. Я наделал много глупостей, правда. Многие вещи мне не следовало делать и говорить вообще никогда и никому. Мне досадно и стыдно, но я это говорил. Это был я. Потому и ответственность за это я сам несу полностью и еще долго буду нести", – написал Владимир Остапчук.

Он также заверил, что с его детьми от прошлого брака все хорошо и они наладили коммуникацию. Остапчук поблагодарил за их воспитание и заботу бывшую жену.

Напомним, что после начала полномасштабной войны Войченко с детьми уехала из Украины в Канаду. С тех пор она якобы запрещала экс-мужу видеться и общаться с 9-летней Эмилией и 4-летним Эваном-Александром.

В одном из своих интервью Войченко рассказала об угрозах бывшего и оскорбила его жену, назвав "профессиональной любовницей" известного политика. Остапчук не вынес этого и раскрыл резонансные подробности о семье матери его детей, которая якобы связаны с криминальной группировкой.

После публичных споров и угроз жена телеведущего Кристина Горняк показала переписку с его экс-любимой. Остапчук со своей стороны обнародовал диалог с отцом Войченко, который ему угрожал.

Как писал OBOZREVATEL, скандал закончился после того, как Владимир Остапчук якобы расстался с Кристиной Горняк после 2 лет брака.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!