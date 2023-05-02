Олега Винника заподозрили в обмане: на что мог пойти певец ради англоязычной карьеры в Германии

Продюсер "пропавшего" украинского певца Олега Винника, который сейчас проживает в Германии, где якобы борется с серьезным недугом, Александр Горбенко заявил, что полностью владеет патентом на авторские права использования композиций своего подопечного и сам бренд Oleh Vynnyk. С таким заявлением он выступил после слухов о том, что артист не планирует возвращаться в Украину. Тем временем сам исполнитель успел запатентовать свое бренд-имя в Германии с одной небольшой ремаркой, которая позволит ему избежать нарушения условий контракта со своим продюсером.

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Так, музыкант запатентовал свой личный бренд не как Oleh Vynnyk, а как Оlegg Vynnyk, то есть с двумя "Г". Этот нюанс заметил украинский блогер Богдан Беспалов, о чем рассказал на своем YouTube-канале.

"Что это означает? Скорее всего артист планирует строить свою англоязычную карьеру в Германии под псевдонимом Оlegg, что не нарушает условий контракта с украинским продюсером. Таким образом Винник подстраховал свою п*пу. Вероятно, что деньги за отмененные концертные туры украинцам не вернут и, скорее всего, это мое субъективное мнение, эти деньги Винник использует для промоушена своего нового англоязычного альбома", – прокомментировал блогер.

Беспалов считает, что между звездой и продюсером назревает "борьба за средства".

"Продюсер обрубает все концы с артистом, отбирая имя, авторский материал, благодаря которому Олег и стал суперзвездой, а Винник сыграл на опережение и запатентовал абсолютно другой псевдоним. И тут начинается свобода творческого выбора: выпускай что-угодно, никто не запретит", – поделился мыслями блогер.

Напомним, внезапное исчезновение дало толчок слухам о болезни Винника. Ранее фанаты звезды предполагали, что он столкнулся с онкологией. Коллеги и близкое окружение исполнителя подтвердили, что он серьезно болеет, однако не назвали диагноз. Известно только, что от болезни артист лечится в Германии.

Тем временем глава фан-клуба певца Валерия Барон, которая продолжает общаться с артистом и его командой с начала полномасштабной войны, опровергла слухи о его "онкологии". Она заверила, что артист вернется на сцену.

В Берлине, как известно, Винник не сидит без дела, а помогает ВСУ. За сотрудничество и волонтерскую деятельность он получил две награды.

Однако поклонников волнует, почему певец решил так резко исчезнуть из инфопространства. На днях Винник все же зашел в свои соцсети, однако обращаться к аудитории он не стал. Вместо этого музыкант удивил фанов странным поступком.

Ранее OBOZREVATEL писал, что за время болезни Олег Винник сильно изменился. Он заметно поправился, отрастил густую бороду, поменял стиль одежды. Певец все чаще стал носить очки и кепку, а также прятать волосы.

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