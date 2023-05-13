Объявлен состав национального жюри на Евровидении-2023: кто будет распределять баллы от Украины

"Суспільний мовник" объявил состав национального жюри на Евровидении-2023. Судей, которые распределят в финале баллы между участниками, выбирали сами украинцы путем онлайн-голосования.

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В состав вошли пять известных украинских музыкантов, которых выбрали из десяти кандидатов. Список обнародовали на официальной Instagram-странице "Євробачення Україна".

В состав национального жюри вошли:

– Александр "Фоззи" Сидоренко, певец, участник группы ТНМК

– Светлана Тарабарова, певица, композитор и автор песен

– Тоня Матвиенко, заслуженная артистка Украины

– Олег Собчук, фронтмен и основатель группы "СКАЙ"

– Евгений Хмара, композитор и пианист

Отметим, OBOZREVATEL ведет текстовую онлайн-трансляцию финала Евровидения-2023. Все ключевые события эфира – в нашем материале.

Мы также знакомили читателей с интересными фактами о Евровидении. Среди них:

– 19-летний представитель Румынии Theodor Andrei во время второго полуфинала закончил выступление антивоенным призывом.

– Евровидение нередко сталкивается со скандалами из-за плагиата. Кого обвиняли в "заимствовании" чужой композиции, читайте здесь.

– Какими были выступления самого молодого и самого старшего участников Евровидения и какие места они заняли.

– Кто чаще всего выигрывал Евровидение за всю историю его проведения и сколько раз побеждала Украина.

– Кто из украинцев представлял другие страны на песенном конкурсе и каких успехов добились.

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