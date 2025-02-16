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"Никому не решалась об этом рассказать". Тоня Матвиенко – о сексуальных домогательствах, злость на мужа и снах о маме

Оксана Гейдор
Люди
13 минут
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'Никому не решалась об этом рассказать'. Тоня Матвиенко – о сексуальных домогательствах, злость на мужа и снах о маме

Певица Тоня Матвиенко громко заявила о себе в конце прошлого года хитом "Кульбаби", который стал вирусным в соцсетях. Сейчас артистка находится в одноименном туре по Украине, который закончится выступлением в Киеве.

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В интервью OBOZ.UA артистка, осенью 2023 года похоронившая маму – легендарную украинскую исполнительницу Нину Матвиенко, призналась, как переживает потерю и какие сны снятся ей о Нине Митрофановне. А также рассказала о своей нынешней жизни, в которой много работы и поддержки от родных.

"Никому не решалась об этом рассказать". Тоня Матвиенко – о сексуальных домогательствах, злость на мужа и снах о маме

– Тоня, хочется начать с песни "Кульбаби", увидевшей свет еще в 2022 году, но ставшей невероятно популярной недавно. Почему, на ваш взгляд, она так "зашла" именно сейчас?

– Трудно донести всем людям, что у тебя выходит новая песня, правда? Как докричаться, как рассказать – это либо большое вложение денег, либо помощь соцсетей, таких как TikTok. И именно так оно сработало: люди начали накладывать эту песню на свои видео, в частности блогеры, у которых миллионы подписчиков. И так это дало эффект. Хотя очень странно, потому что это произошло в конце ноября, а песня о лете. У нас в шоу-бизнесе говорят, что обычно в песне важна актуальность. Новогодняя – когда снег, а тут песня об одуванчиках – глубокой осенью. Иногда правила не срабатывают, и это интересно. Она очень юная, простая, светлая. Местами, может, даже наивная, но это ей тоже очень подходит.

– Моя подруга на днях рассказала, что эту песню ей прислал мужчина, с которым она очень долго встречалась в юности. Сказал, что это о них, но с того дня больше не пишет.

– Расшифровываю почему: вероятно, написал, потому что ему благодаря песне воссоздалась в памяти та первая любовь. Композиция напомнила о вашей подруге. А она, наверное, сейчас занята и не его (смеется). И это все сошлось, это все об их истории. Годы идут, дети растут, но мы все равно там где-то, где остались юными. И очень хотим туда возвратиться. Песня "Кульбаби" именно об этом. Поэтому она, вероятно, так и "зашла" сейчас. И очень взрослым, и детям, и молодежи. У меня подружки смеялись: Тоня, ты стала милфой.

– В конце февраля в Киеве состоится ваш сольный концерт, который так и называется – "Кульбаби". Вы следите за тем, как продаются билеты, заходите на сайты продаж?

– Нет, я не делаю этого. Хотя очень переживала, ждала, что скажут. Но если мы едем в тур по Украине, значит, все хорошо. Я смогу своим музыкантам заплатить зарплату, рассчитаться за аренду концертных площадок и покрыть все остальные расходы. Заработаю ли что-нибудь? Думаю, нет. Такие концерты – это больше для имиджа артиста. Ну что-то чуть-чуть, может, и заработаю, в любом случае с голоду не пропадем (смеется).

– А на чем сейчас больше всего зарабатывают артисты? Частные выступления – такое бывает?

– Да, есть, конечно, и частные концерты. Но все же больше приносят роялти с прослушивания песен.

– Интересно, сколько вам принесли "Кульбаби", которые только на YouTube уже имеют более 10 миллионов просмотров?

– Я считаю этот вопрос некорректным. Я же вас не спрашиваю, какая зарплата (смеется). Кроме того, я не знаю, какие это будут выплаты. Ничего еще не получала, выплаты начисляются через определенное время, поквартально.

– Концерт в Октябрском дворце – это ваш первый сольник там. Волнуетесь?

– Ой, если бы просто концерт. Но все это несет с собой столько всяких организационных вопросов, чтобы это выступление состоялось. Плюс – переживание. Чтобы дойти до того момента, когда я уже стою на столичной сцене перед зрителями, должно столько всего состояться. И не только для выступления в Киеве. Черновцы, Львов – у меня давно не было сольных концертов. С нетерпением их жду. Я очень люблю людей. Хочу посмотреть, кто ко мне придет. Это, знаете ли, такое волнение, как перед свадьбой (улыбается). Непростые эмоции. А с другой стороны, все это меня очень воодушевляет. Я уже месяц хожу в спортзал, чтобы быть хорошей. Я похудела.

"Никому не решалась об этом рассказать". Тоня Матвиенко – о сексуальных домогательствах, злость на мужа и снах о маме

– Ну, надо сказать, что вы всегда красиво выглядите. Младше своих лет, словно спите в морозильной камере.

– Да ну, вы что? (Смеется.) Хотя не могу сказать, что ничего не делаю для этого. С 30 лет хожу к косметологу – массаж лица, маски, биоревитализация. Ботокс и другие подобные инъекции – нет. Думаю, что еще здесь важен также вес. Я не полная, но и не слишком худая, поэтому кожа не нуждается в никаких подтяжках. Но я не специально это делаю, потому что на самом деле хочу быть худой (смеется). Но мне все рассказывают, что тогда, наверное, нужно корректировать овал лица, оно может "поползти".

Ну а еще я никогда из себя не делала, знаете, тетку. Мне нравится чувствовать себя девочкой. И муж, и дети часто говорят: "Когда ты повзрослеешь?" Как удается сохранять в себе такое легкое настроение? Это трудный вопрос, честно. Точно знаю, как бы на это ответила моя мама, почему-то сейчас ее вспомнила. Наверное, потому, что я пою? Это прекрасные эмоции: радость, любовь. А если человек все время на стрессе, живет со злобой и обидами, то и выглядит соответственно. Это мои наблюдения.

– В прошлом году мы делали с вами большое интервью, в котором вы рассказывали, что кроме певческой карьеры, есть еще одна работа – преподавательницы в вузе. Недавно стало известно, что вы ушли с должности. Почему?

– Потому что тяжело. И там ответственность, и там. А тем временем стали все активнее приглашать петь, а это поездки. А ты не можешь, потому что преподаешь. Я решила: пока меня зовут, нужно петь. Это всегда было моей мечтой. Своих студентов я очень любила, но нужно думать и о себе, любить себя, не бояться принимать решения, которые тебе нужны. Ну я просто нашла себя в этой жизни. Пение – мое предназначение. Это мне доставляет удовольствие.

Хотя все и сейчас не очень просто. Надо быть и с Ниной (дочери Тони Матвиенко и певца Арсена Мирзояна девять лет. – Ред.), и ездить. Но верчусь! Няни у нас нет. Ульяна, старшая дочь, помогает. Все помогают: Арсен, папа мой, братья. Если знаю, что меня не будет, заранее делаю подготовку – складываю вещи, какие когда нужно надевать, готовлю. Не бывает такого, что все бросила и уехала. В холодильниках всегда есть что поесть, все постирано, все показано – так.

"Никому не решалась об этом рассказать". Тоня Матвиенко – о сексуальных домогательствах, злость на мужа и снах о маме

– В одном из недавних интервью вы рассказывали, как в десять лет убежали из дома. Что произошло? Почему вы так поступили?

– Я не знаю. Может, чтобы привлечь большее внимание к себе, чтобы переживали за меня. И это же длилось недолго – меня не было всего часа три, кажется. Далеко я не ушла. Мы на шестом этаже жили, а я на седьмом сидела в подъезде и наблюдала, как они бегают ищут. А потом сама пришла. Я вообще была пацанкой такой себе всегда. В проекте "Голос страны" впервые встала на каблуки. На прямых эфирах у меня даже не было танцевальных номеров, потому что я вообще не могла двигаться на каблуках. Надеваю ли сейчас? Ну, не в жизни, только на сцене.

"Никому не решалась об этом рассказать". Тоня Матвиенко – о сексуальных домогательствах, злость на мужа и снах о маме

– Тоня, в контексте громких скандалов из-за вероятных сексуальных домогательств в творческих коллективах хочу спросить: вы лично сталкивались с чем-то подобным?

– У меня когда-то была одна история в детской больнице. Ульяна заболела, а так как была очень маленькой, меня положили вместе с ней. И в этом медицинском заведении меня добивался один врач. В ход шло все – манипуляции, устрашения. Он был значительно старше, а мне тогда едва исполнилось 19 лет. Я была очень молодая и никому не решалась об этом рассказать. Как вышла из этой ситуации? Однажды очень сильно испугалась и сказала, что я дочь Нины Матвиенко. И это сработало. Он выпалил: "Я пошутил!" Знаете, мне кажется, что у каждой женщины есть какая-то такая история.

А в творческом круге со мной никогда подобного не бывало. Думаю, что боялись, что я дочь Нины Матвиенко (смеется). Меня до сих пор мужчины боятся. Хоть бы кто подошел! Вон на Арсена поклонницы просто вешаются. Он удивляется: "У тебя не так?" Я смеюсь: "Да, боже, их не видно, покажите мне хоть одного".

"Никому не решалась об этом рассказать". Тоня Матвиенко – о сексуальных домогательствах, злость на мужа и снах о маме

– Вы ревнивая жена для мужа?

– Я понимаю, конечно, что объятия и поцелуи – это часть профессии. Но вообще я не то что ревнивая, но своего не отдам. А это немного другое, потому что ревность – это больше о неуверенности. Он знает, что только мой. И еще мы договорились, что если что-то такое чувствую, все внутри закипит, то откровенно скажу ему об этом. Потому что если промолчу, то он же не будет понимать, что происходит. А я могу психануть и куда-то уехать даже (улыбается). Если он понимает, что со мной, еще до того, как я ему скажу, всегда подходит и обнимает. И на этом я успокоюсь. Я Овен, оно во мне как огонь зажигается. Но он цемнет – и все, спокойная.

А вот ревнует ли он меня, я не знаю. Если в душе что-то такое есть, то максимально скрывает, потому что не помню каких-то таких моментов. Но здесь все же нужно учитывать разницу нас как артистов. Иногда поклонницам откровенно плевать на то, что у тебя есть жена. Такие бывают без тормозов, знаете? А мужчина с мужчиной так не поступит. Чтобы так я была с Арсеном и кто-то бы позволил себе подбежать ко мне, начать обниматься – не представляю такого.

– Он вам говорит, что вы его муза?

– Нет, но я вижу себя в его песнях. Я знаю, о чем он пишет. Там много обо мне и нашей истории с ним.

"Никому не решалась об этом рассказать". Тоня Матвиенко – о сексуальных домогательствах, злость на мужа и снах о маме

– Первый год после полномасштабного вторжения вы с младшей дочерью жили за границей, где нашли временное убежище. Если бы вернуть время, уехали бы или все-таки остались бы в Украине?

– Осталась, не поехала бы. Я бы еще побольше побыла с мамой.

"Никому не решалась об этом рассказать". Тоня Матвиенко – о сексуальных домогательствах, злость на мужа и снах о маме

– Потеря отпускает вас понемногу или время не лечит?

– Мне многие друзья сказали, что я изменилась. Мол, год назад была другая. Может, потому, что очень занята в работе. Хотя привыкнуть полностью к тому, что мамы нет, не знаю, как это сделать. И нельзя сказать, что отпускаю – это вроде как забыла. Я не забыла. Просто думаю так: что давно ее не видела, и все. Мне кажется очень правильной фраза: "Она всегда будет в моем сердце". Она действительно там как часть меня стала. У меня есть песня в память мамы "Ты – это я", где такие строки: "Как будто ты не ушла, а осталась жить во мне". Вот так и есть.

– А она вам снится?

– Снится, но редко. Последний раз так: заходит неожиданно в кухню, мы все – в шоке. А она: "Что вылупились на меня, будто привидение увидели?" Она могла такое при жизни сказать, это в ее жанре (улыбается). Я: "Мам, потому что вы умерли". А она: "Не дождетесь!" И смеется. А я ей давай рассказывать, что произошло, как мы ее хоронили. Это все ей рассказываю, как будто мы сейчас вместе, это реальность, а то страшное, что произошло, – это сон. Наверное, мне до сих пор подсознательно никак не хочется поверить, что ее нет.

– Тоня, а почему вы обращались к Нине Митрофановне на вы?

– Как мама научила, так мы, дети, и говорили. Она объясняла, почему так решила. Говорила, что когда-то они с папой были в Одессе, отдыхали на пляже рядом с другой семьей. И дети как-то совсем неуважительно все время разговаривали со своей мамой. И моя, наблюдая за этим, сказала, что ее дети так тыкать не будут. Но надо сказать, что это "вы" выглядело необычно только со стороны (окружающие, к слову, всегда обращали на это внимание). А для меня и братьев что "ты", что "вы" – одинаково. А маме было приятно! Я не ощущала никакого барьера в общении с ней, хотя у нас большая разница. И интересно, что моя Ульяна с детства называла маму на ты, но не "бабушка", а Нина. И мама ни разу не сказала, что что-то не так.

"Никому не решалась об этом рассказать". Тоня Матвиенко – о сексуальных домогательствах, злость на мужа и снах о маме

– Так случилось, что ваш папа много лет жил отдельно, а после смерти мамы переехал к вам. Пришлось ли снова привыкать друг к другу?

– К папе привыкать – нет, ну что вы? Да, он не жил с нами десять лет, но это уже было в моем взрослом возрасте, эти годы прошли очень быстро. Кроме того, он постоянно приезжал, мы виделись все время. Просто не жили под одной крышей.

"Никому не решалась об этом рассказать". Тоня Матвиенко – о сексуальных домогательствах, злость на мужа и снах о маме

– То, что ваши родители – очень известные в Украине личности, помогало вам в жизни или мешало?

– Мне кажется, что многое зависит от самого ребенка. Если я все выдержала в этой жизни, это в плюс. Была бы слабачкой – сломалась, если бы у меня не сложилось из-за них что-то в карьере или в личной жизни. С другой стороны, мама всегда была моим очень крепким тылом. Не знаю, как это объяснить... Что бы не случилось в жизни, она всегда была за меня. А такое безусловное принятие было порой крайне необходимо. Потому что иногда в жизни складывалось не так, как привыкли в социуме. Ранний первый ребенок и то, что у Арсена была жена, когда мы встретились. Это только для людей было, может, неправильно, а для мамы… Я не думаю, что ей было за меня стыдно. И уверена, что все люди, так любящие осуждать других, тоже не без греха.

Ну так у меня складывалось, что делать? Я же не родилась и решила, что когда-нибудь влюблюсь в женатого? Это не было спланировано. Как будто оно мне нужно все это, ну правда! И потом можно подумать, что это так все легко, суперприключение какое – нет. Если откровенно, так мне уже эти разговоры надоели. Я уже с Арсеном 14 лет. Это больше, чем он жил со своей первой семьей. Но люди напоминают снова и снова: был женат.

"Никому не решалась об этом рассказать". Тоня Матвиенко – о сексуальных домогательствах, злость на мужа и снах о маме

– Расскажите, как сейчас изменился шоу-бизнес. Кажется, нет сейчас пафосного: первый эшелон артистов, второй.

– Действительно, сейчас другие времена, другие возможности. И не все деньги и понты решают (смеется). Раньше кто богаче, тот на первом месте. Потому что шоу-бизнес – это прежде всего большие вложения. Теперь не так. Я с очень разными артистами выступаю на одной сцене. Вот с Тиной Кароль еще только не была (смеется).

– Вы видели интервью, которое дал Потап российскому журналисту Дудю? Что об этом думаете?

– Пока не видела, но слышала об этом разговоре уже много: испанский стыд и прочее. Но надо самой посмотреть, что он там наговорил. Что в ТрО заочно вступил, что выступает за границей, чтобы прославлять Украину? Никто не утверждает, что он этого не делает. Просто почему российскому журналисту? Как-то это глупо.

– Вам не кажется, что сейчас становится снова больше русского в нашем окружении?

– Мне кажется, что многие из тех, кто говорил до большой войны на русском, делают это и сейчас, мотивируя тем, что так удобнее. С детства, как они объясняют, родители так научили. Я считаю, что это несознательность. И то, что они говорят, что это их родной язык. Это же смешно. Какой это твой родной язык? Нам втюхивали это в головы при Союзе, но уже столько лет с тех пор прошло. И честно говоря, на пожилых людей мне как-то все равно, а за молодежь – переживаю. Хочу, чтобы поколения после нас росли сознательными. Мы стараемся все делать для этого: кричим, поем, говорим, пишем, показываем пример.

– Следили ли вы за Нацотбором на Евровидение? Если да, то как отреагировали на победу группы Ziferblat, которую еще осенью прошлого года называли самыми перспективными артистами среди молодого поколения?

– О да, я очень за них рада, потому что они просто уникальные! Однажды даже хотела сделать с ними коллаборацию, так мне нравятся. Переживала, правда, немного, как мы будем выглядеть вместе: он такой худенький, а я – нет. Да, тараканов в моей голове много (смеется). А теперь они будут долго заняты, но если прочитают это мое интервью… Хотя, думаю, сейчас все хотели бы спеть вместе с Ziferblat. Не одна я такая.

– А была уже песня, которую вы хотели бы предложить исполнить вместе?

– Нет, мы до этого еще не дошли (смеется). Дошло только до того, что у меня уже был их контакт, но я не позвонила. О, наше интервью можно так и назвать: "Тоня Матвиенко не успела позвонить по телефону Ziferblat, чтобы сделать дуэт". Такой месседж брошу через OBOZ.UA.

С кем бы еще хотела спеть вместе? Арсен написал для нас дуэтную песню, но что-то Телец никак не растелится (улыбается). Я еще хотела спеть со Skofka. Через две недели после того, как похоронила маму, мне почему-то очень захотелось, чтобы какую-то мою историю именно он описал. Однако по моему предложению поступил отказ. Я не знаю, почему. Но и не считаю, что ему нужно было что-либо объяснять.

Знаете, мне тоже многое предлагают, присылают песни. Я не аргументирую никогда, почему не нравится та или иная идея. Также не вижу необходимости требовать это от других. Ну не хочет человек – это нормально, не обижаюсь. У меня вообще нет такой черты в характере. Хотя иногда так хочется, чтобы была, потому что этим можно прекрасно манипулировать (смеется).

"Никому не решалась об этом рассказать". Тоня Матвиенко – о сексуальных домогательствах, злость на мужа и снах о маме

– Но на Арсена вы можете обидеться?

– Я не обижаюсь на него, иногда злюсь, а это разные вещи (смеется). Хотя все же он больше мастер по удовольствиям. На Новый год мы работали в разных городах. Накануне я ему призналась, что очень бы хотела, чтобы он приехал ко мне (я там была с детьми) в Яремче. И прямо после своего концерта он отправился к нам. Мог бы поспать, не знаю, отпраздновать немного, но он сел в поезд и поехал.

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