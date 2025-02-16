'Никому не решалась об этом рассказать'. Тоня Матвиенко – о сексуальных домогательствах, злость на мужа и снах о маме

Певица Тоня Матвиенко громко заявила о себе в конце прошлого года хитом "Кульбаби", который стал вирусным в соцсетях. Сейчас артистка находится в одноименном туре по Украине, который закончится выступлением в Киеве.

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В интервью OBOZ.UA артистка, осенью 2023 года похоронившая маму – легендарную украинскую исполнительницу Нину Матвиенко, призналась, как переживает потерю и какие сны снятся ей о Нине Митрофановне. А также рассказала о своей нынешней жизни, в которой много работы и поддержки от родных.

– Тоня, хочется начать с песни "Кульбаби", увидевшей свет еще в 2022 году, но ставшей невероятно популярной недавно. Почему, на ваш взгляд, она так "зашла" именно сейчас?

– Трудно донести всем людям, что у тебя выходит новая песня, правда? Как докричаться, как рассказать – это либо большое вложение денег, либо помощь соцсетей, таких как TikTok. И именно так оно сработало: люди начали накладывать эту песню на свои видео, в частности блогеры, у которых миллионы подписчиков. И так это дало эффект. Хотя очень странно, потому что это произошло в конце ноября, а песня о лете. У нас в шоу-бизнесе говорят, что обычно в песне важна актуальность. Новогодняя – когда снег, а тут песня об одуванчиках – глубокой осенью. Иногда правила не срабатывают, и это интересно. Она очень юная, простая, светлая. Местами, может, даже наивная, но это ей тоже очень подходит.

– Моя подруга на днях рассказала, что эту песню ей прислал мужчина, с которым она очень долго встречалась в юности. Сказал, что это о них, но с того дня больше не пишет.

– Расшифровываю почему: вероятно, написал, потому что ему благодаря песне воссоздалась в памяти та первая любовь. Композиция напомнила о вашей подруге. А она, наверное, сейчас занята и не его (смеется). И это все сошлось, это все об их истории. Годы идут, дети растут, но мы все равно там где-то, где остались юными. И очень хотим туда возвратиться. Песня "Кульбаби" именно об этом. Поэтому она, вероятно, так и "зашла" сейчас. И очень взрослым, и детям, и молодежи. У меня подружки смеялись: Тоня, ты стала милфой.

– В конце февраля в Киеве состоится ваш сольный концерт, который так и называется – "Кульбаби". Вы следите за тем, как продаются билеты, заходите на сайты продаж?

– Нет, я не делаю этого. Хотя очень переживала, ждала, что скажут. Но если мы едем в тур по Украине, значит, все хорошо. Я смогу своим музыкантам заплатить зарплату, рассчитаться за аренду концертных площадок и покрыть все остальные расходы. Заработаю ли что-нибудь? Думаю, нет. Такие концерты – это больше для имиджа артиста. Ну что-то чуть-чуть, может, и заработаю, в любом случае с голоду не пропадем (смеется).

– А на чем сейчас больше всего зарабатывают артисты? Частные выступления – такое бывает?

– Да, есть, конечно, и частные концерты. Но все же больше приносят роялти с прослушивания песен.

– Интересно, сколько вам принесли "Кульбаби", которые только на YouTube уже имеют более 10 миллионов просмотров?

– Я считаю этот вопрос некорректным. Я же вас не спрашиваю, какая зарплата (смеется). Кроме того, я не знаю, какие это будут выплаты. Ничего еще не получала, выплаты начисляются через определенное время, поквартально.

– Концерт в Октябрском дворце – это ваш первый сольник там. Волнуетесь?

– Ой, если бы просто концерт. Но все это несет с собой столько всяких организационных вопросов, чтобы это выступление состоялось. Плюс – переживание. Чтобы дойти до того момента, когда я уже стою на столичной сцене перед зрителями, должно столько всего состояться. И не только для выступления в Киеве. Черновцы, Львов – у меня давно не было сольных концертов. С нетерпением их жду. Я очень люблю людей. Хочу посмотреть, кто ко мне придет. Это, знаете ли, такое волнение, как перед свадьбой (улыбается). Непростые эмоции. А с другой стороны, все это меня очень воодушевляет. Я уже месяц хожу в спортзал, чтобы быть хорошей. Я похудела.

– Ну, надо сказать, что вы всегда красиво выглядите. Младше своих лет, словно спите в морозильной камере.

– Да ну, вы что? (Смеется.) Хотя не могу сказать, что ничего не делаю для этого. С 30 лет хожу к косметологу – массаж лица, маски, биоревитализация. Ботокс и другие подобные инъекции – нет. Думаю, что еще здесь важен также вес. Я не полная, но и не слишком худая, поэтому кожа не нуждается в никаких подтяжках. Но я не специально это делаю, потому что на самом деле хочу быть худой (смеется). Но мне все рассказывают, что тогда, наверное, нужно корректировать овал лица, оно может "поползти".

Ну а еще я никогда из себя не делала, знаете, тетку. Мне нравится чувствовать себя девочкой. И муж, и дети часто говорят: "Когда ты повзрослеешь?" Как удается сохранять в себе такое легкое настроение? Это трудный вопрос, честно. Точно знаю, как бы на это ответила моя мама, почему-то сейчас ее вспомнила. Наверное, потому, что я пою? Это прекрасные эмоции: радость, любовь. А если человек все время на стрессе, живет со злобой и обидами, то и выглядит соответственно. Это мои наблюдения.

– В прошлом году мы делали с вами большое интервью, в котором вы рассказывали, что кроме певческой карьеры, есть еще одна работа – преподавательницы в вузе. Недавно стало известно, что вы ушли с должности. Почему?

– Потому что тяжело. И там ответственность, и там. А тем временем стали все активнее приглашать петь, а это поездки. А ты не можешь, потому что преподаешь. Я решила: пока меня зовут, нужно петь. Это всегда было моей мечтой. Своих студентов я очень любила, но нужно думать и о себе, любить себя, не бояться принимать решения, которые тебе нужны. Ну я просто нашла себя в этой жизни. Пение – мое предназначение. Это мне доставляет удовольствие.

Хотя все и сейчас не очень просто. Надо быть и с Ниной (дочери Тони Матвиенко и певца Арсена Мирзояна девять лет. – Ред.), и ездить. Но верчусь! Няни у нас нет. Ульяна, старшая дочь, помогает. Все помогают: Арсен, папа мой, братья. Если знаю, что меня не будет, заранее делаю подготовку – складываю вещи, какие когда нужно надевать, готовлю. Не бывает такого, что все бросила и уехала. В холодильниках всегда есть что поесть, все постирано, все показано – так.

– В одном из недавних интервью вы рассказывали, как в десять лет убежали из дома. Что произошло? Почему вы так поступили?

– Я не знаю. Может, чтобы привлечь большее внимание к себе, чтобы переживали за меня. И это же длилось недолго – меня не было всего часа три, кажется. Далеко я не ушла. Мы на шестом этаже жили, а я на седьмом сидела в подъезде и наблюдала, как они бегают ищут. А потом сама пришла. Я вообще была пацанкой такой себе всегда. В проекте "Голос страны" впервые встала на каблуки. На прямых эфирах у меня даже не было танцевальных номеров, потому что я вообще не могла двигаться на каблуках. Надеваю ли сейчас? Ну, не в жизни, только на сцене.

– Тоня, в контексте громких скандалов из-за вероятных сексуальных домогательств в творческих коллективах хочу спросить: вы лично сталкивались с чем-то подобным?

– У меня когда-то была одна история в детской больнице. Ульяна заболела, а так как была очень маленькой, меня положили вместе с ней. И в этом медицинском заведении меня добивался один врач. В ход шло все – манипуляции, устрашения. Он был значительно старше, а мне тогда едва исполнилось 19 лет. Я была очень молодая и никому не решалась об этом рассказать. Как вышла из этой ситуации? Однажды очень сильно испугалась и сказала, что я дочь Нины Матвиенко. И это сработало. Он выпалил: "Я пошутил!" Знаете, мне кажется, что у каждой женщины есть какая-то такая история.

А в творческом круге со мной никогда подобного не бывало. Думаю, что боялись, что я дочь Нины Матвиенко (смеется). Меня до сих пор мужчины боятся. Хоть бы кто подошел! Вон на Арсена поклонницы просто вешаются. Он удивляется: "У тебя не так?" Я смеюсь: "Да, боже, их не видно, покажите мне хоть одного".

– Вы ревнивая жена для мужа?

– Я понимаю, конечно, что объятия и поцелуи – это часть профессии. Но вообще я не то что ревнивая, но своего не отдам. А это немного другое, потому что ревность – это больше о неуверенности. Он знает, что только мой. И еще мы договорились, что если что-то такое чувствую, все внутри закипит, то откровенно скажу ему об этом. Потому что если промолчу, то он же не будет понимать, что происходит. А я могу психануть и куда-то уехать даже (улыбается). Если он понимает, что со мной, еще до того, как я ему скажу, всегда подходит и обнимает. И на этом я успокоюсь. Я Овен, оно во мне как огонь зажигается. Но он цемнет – и все, спокойная.

А вот ревнует ли он меня, я не знаю. Если в душе что-то такое есть, то максимально скрывает, потому что не помню каких-то таких моментов. Но здесь все же нужно учитывать разницу нас как артистов. Иногда поклонницам откровенно плевать на то, что у тебя есть жена. Такие бывают без тормозов, знаете? А мужчина с мужчиной так не поступит. Чтобы так я была с Арсеном и кто-то бы позволил себе подбежать ко мне, начать обниматься – не представляю такого.

– Он вам говорит, что вы его муза?

– Нет, но я вижу себя в его песнях. Я знаю, о чем он пишет. Там много обо мне и нашей истории с ним.

– Первый год после полномасштабного вторжения вы с младшей дочерью жили за границей, где нашли временное убежище. Если бы вернуть время, уехали бы или все-таки остались бы в Украине?

– Осталась, не поехала бы. Я бы еще побольше побыла с мамой.

– Потеря отпускает вас понемногу или время не лечит?

– Мне многие друзья сказали, что я изменилась. Мол, год назад была другая. Может, потому, что очень занята в работе. Хотя привыкнуть полностью к тому, что мамы нет, не знаю, как это сделать. И нельзя сказать, что отпускаю – это вроде как забыла. Я не забыла. Просто думаю так: что давно ее не видела, и все. Мне кажется очень правильной фраза: "Она всегда будет в моем сердце". Она действительно там как часть меня стала. У меня есть песня в память мамы "Ты – это я", где такие строки: "Как будто ты не ушла, а осталась жить во мне". Вот так и есть.

– А она вам снится?

– Снится, но редко. Последний раз так: заходит неожиданно в кухню, мы все – в шоке. А она: "Что вылупились на меня, будто привидение увидели?" Она могла такое при жизни сказать, это в ее жанре (улыбается). Я: "Мам, потому что вы умерли". А она: "Не дождетесь!" И смеется. А я ей давай рассказывать, что произошло, как мы ее хоронили. Это все ей рассказываю, как будто мы сейчас вместе, это реальность, а то страшное, что произошло, – это сон. Наверное, мне до сих пор подсознательно никак не хочется поверить, что ее нет.

– Тоня, а почему вы обращались к Нине Митрофановне на вы?

– Как мама научила, так мы, дети, и говорили. Она объясняла, почему так решила. Говорила, что когда-то они с папой были в Одессе, отдыхали на пляже рядом с другой семьей. И дети как-то совсем неуважительно все время разговаривали со своей мамой. И моя, наблюдая за этим, сказала, что ее дети так тыкать не будут. Но надо сказать, что это "вы" выглядело необычно только со стороны (окружающие, к слову, всегда обращали на это внимание). А для меня и братьев что "ты", что "вы" – одинаково. А маме было приятно! Я не ощущала никакого барьера в общении с ней, хотя у нас большая разница. И интересно, что моя Ульяна с детства называла маму на ты, но не "бабушка", а Нина. И мама ни разу не сказала, что что-то не так.

– Так случилось, что ваш папа много лет жил отдельно, а после смерти мамы переехал к вам. Пришлось ли снова привыкать друг к другу?

– К папе привыкать – нет, ну что вы? Да, он не жил с нами десять лет, но это уже было в моем взрослом возрасте, эти годы прошли очень быстро. Кроме того, он постоянно приезжал, мы виделись все время. Просто не жили под одной крышей.

– То, что ваши родители – очень известные в Украине личности, помогало вам в жизни или мешало?

– Мне кажется, что многое зависит от самого ребенка. Если я все выдержала в этой жизни, это в плюс. Была бы слабачкой – сломалась, если бы у меня не сложилось из-за них что-то в карьере или в личной жизни. С другой стороны, мама всегда была моим очень крепким тылом. Не знаю, как это объяснить... Что бы не случилось в жизни, она всегда была за меня. А такое безусловное принятие было порой крайне необходимо. Потому что иногда в жизни складывалось не так, как привыкли в социуме. Ранний первый ребенок и то, что у Арсена была жена, когда мы встретились. Это только для людей было, может, неправильно, а для мамы… Я не думаю, что ей было за меня стыдно. И уверена, что все люди, так любящие осуждать других, тоже не без греха.

Ну так у меня складывалось, что делать? Я же не родилась и решила, что когда-нибудь влюблюсь в женатого? Это не было спланировано. Как будто оно мне нужно все это, ну правда! И потом можно подумать, что это так все легко, суперприключение какое – нет. Если откровенно, так мне уже эти разговоры надоели. Я уже с Арсеном 14 лет. Это больше, чем он жил со своей первой семьей. Но люди напоминают снова и снова: был женат.

– Расскажите, как сейчас изменился шоу-бизнес. Кажется, нет сейчас пафосного: первый эшелон артистов, второй.

– Действительно, сейчас другие времена, другие возможности. И не все деньги и понты решают (смеется). Раньше кто богаче, тот на первом месте. Потому что шоу-бизнес – это прежде всего большие вложения. Теперь не так. Я с очень разными артистами выступаю на одной сцене. Вот с Тиной Кароль еще только не была (смеется).

– Вы видели интервью, которое дал Потап российскому журналисту Дудю? Что об этом думаете?

– Пока не видела, но слышала об этом разговоре уже много: испанский стыд и прочее. Но надо самой посмотреть, что он там наговорил. Что в ТрО заочно вступил, что выступает за границей, чтобы прославлять Украину? Никто не утверждает, что он этого не делает. Просто почему российскому журналисту? Как-то это глупо.

– Вам не кажется, что сейчас становится снова больше русского в нашем окружении?

– Мне кажется, что многие из тех, кто говорил до большой войны на русском, делают это и сейчас, мотивируя тем, что так удобнее. С детства, как они объясняют, родители так научили. Я считаю, что это несознательность. И то, что они говорят, что это их родной язык. Это же смешно. Какой это твой родной язык? Нам втюхивали это в головы при Союзе, но уже столько лет с тех пор прошло. И честно говоря, на пожилых людей мне как-то все равно, а за молодежь – переживаю. Хочу, чтобы поколения после нас росли сознательными. Мы стараемся все делать для этого: кричим, поем, говорим, пишем, показываем пример.

– Следили ли вы за Нацотбором на Евровидение? Если да, то как отреагировали на победу группы Ziferblat, которую еще осенью прошлого года называли самыми перспективными артистами среди молодого поколения?

– О да, я очень за них рада, потому что они просто уникальные! Однажды даже хотела сделать с ними коллаборацию, так мне нравятся. Переживала, правда, немного, как мы будем выглядеть вместе: он такой худенький, а я – нет. Да, тараканов в моей голове много (смеется). А теперь они будут долго заняты, но если прочитают это мое интервью… Хотя, думаю, сейчас все хотели бы спеть вместе с Ziferblat. Не одна я такая.

– А была уже песня, которую вы хотели бы предложить исполнить вместе?

– Нет, мы до этого еще не дошли (смеется). Дошло только до того, что у меня уже был их контакт, но я не позвонила. О, наше интервью можно так и назвать: "Тоня Матвиенко не успела позвонить по телефону Ziferblat, чтобы сделать дуэт". Такой месседж брошу через OBOZ.UA.

С кем бы еще хотела спеть вместе? Арсен написал для нас дуэтную песню, но что-то Телец никак не растелится (улыбается). Я еще хотела спеть со Skofka. Через две недели после того, как похоронила маму, мне почему-то очень захотелось, чтобы какую-то мою историю именно он описал. Однако по моему предложению поступил отказ. Я не знаю, почему. Но и не считаю, что ему нужно было что-либо объяснять.

Знаете, мне тоже многое предлагают, присылают песни. Я не аргументирую никогда, почему не нравится та или иная идея. Также не вижу необходимости требовать это от других. Ну не хочет человек – это нормально, не обижаюсь. У меня вообще нет такой черты в характере. Хотя иногда так хочется, чтобы была, потому что этим можно прекрасно манипулировать (смеется).

– Но на Арсена вы можете обидеться?

– Я не обижаюсь на него, иногда злюсь, а это разные вещи (смеется). Хотя все же он больше мастер по удовольствиям. На Новый год мы работали в разных городах. Накануне я ему призналась, что очень бы хотела, чтобы он приехал ко мне (я там была с детьми) в Яремче. И прямо после своего концерта он отправился к нам. Мог бы поспать, не знаю, отпраздновать немного, но он сел в поезд и поехал.

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