В Киеве в феврале расцветут 'Кульбабы': Тоня Матвиенко даст первый сольный концерт в Жовтневом

23 февраля 2025 в Октябрьском дворце состоится первый сольный концерт Тони Матвиенко, который станет знаковым событием для украинской музыкальной сцены. Концертная программа получила название "Кульбабы" – как и всеукраинский тур певицы, посвященный главному хиту ее карьеры.

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С момента релиза "Кульбабы" прошло два года, но именно сейчас песня приобрела безумный успех благодаря пользователям TikTok. Трек возглавил плейлист "Танцевальные хиты" на Spotify, вошел в топ-10 лучших украиноязычных песен и уже несколько недель удерживает вторую позицию в трендах YouTube среди музыкальных видео. Лирик-видео песни пересекло отметку в 10 миллионов просмотров.

Дата концерта – 23 февраля – имеет особое значение. Именно в этот день три года назад Тоня записала "Кульбабы", однако релиз был отложен из-за начала полномасштабной войны. Теперь песня получила второе дыхание и стала настоящим феноменом.

Во время концерта прозвучат известные хиты, которые унаследовала Тоня от своей мамы – Героя Украины и народной артистки Нины Матвиенко. Кроме этого, поклонники услышат такие любимые песни певицы, как "Ветер", "Душа" и, конечно, "Кульбабы". Также Тоня впервые представит столичной публике новую композицию "Фонарики", которая по своему настроению и игривости напоминает ее главный хит.

Концерт не обойдется без звездных гостей. Вместе с LAMA Тоня исполнит проницательный дуэт "Мой милый", а с Романом Скорпионом – хит "Я никому тебя не отдам". Участие в концерте примет и муж Тони – Арсен Мирзоян.

"Для меня этот концерт – больше, чем просто выступление. Это путь длиной в жизнь, где слились моя семья, музыка и мечты. Я хочу, чтобы каждый, кто придет в этот вечер, почувствовал магию момента и нашу общую силу", – делится Тоня Матвиенко.

Билеты уже в продаже.