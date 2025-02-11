'Развод' с Настей Каменских, дистанционное ТРО и звонки с ОП: что Потап наговорил Дудю в первом за три года интервью

Украинский рэпер Потап (Алексей Потапенко), который после начала большой войны покинул территорию Родины, а сейчас строит карьеру за границей под псевдонимом Славик Балаган, впервые за три года дал интервью. Он пообщался с российским блоггером Юрием Дудем, которому рассказал о своей личной жизни, творчестве, заочном вступлении в территориальную оборону и другие интересные детали.

Видео дня

Соответствующий ролик, продолжительностью более трех часов, появился на YouTube-канале журналиста из РФ. Интересно, что первое с начала полномасштабного вторжения интервью исполнитель дал на русском, хотя говорит, что не хочет пропагандировать язык страны агрессора.

Дистанционное ТрО

Во время общения с Потапом Юрий Дудь вспомнил, как в начале великой войны рэпер рассказывал, что смог "заочно" втупить в тероборону. Артист объяснил, что в то время многие решили записаться в ТрО, поэтому возникли большие очереди. Чтобы избежать их, исполнитель попросил отца "занять ему место", чтобы впоследствии иметь возможность присоединиться к территориальной обороне в Киеве.

"Ломаченко записался, Усик, бизнесмены и я записался. Огромные очереди были, поэтому я попросил отца занять мне место. Я записался. Это было время, когда выдавали оружие, патрулировались улицы, делали фотографии в военной форме. Все это было", – отметил артист.

Кроме того, по словам Потапа, за время пребывания в ТрО он успел "сделать все". А именно, попатрулировать, поездить в военных автомобилях и подержать в руках оружие. Это все рэпер сделал летом 2022-го, когда приехал на несколько недель в Украину из-за границы.

Звонки с ОП

Первый день полномасштабной войны Потап встретил, находясь за пределами Украины. По словам артиста, тогда он с женой был в Испании, куда уехал, чтобы решить рабочие вопросы. Продюсер отметил: когда узнал о начале великой войны, сразу направил силы на волонтерство и пытался делать все возможное, чтобы люди во всем мире узнали о кровавых событиях, происходящих на территории нашего государства.

"Бесконечный поток передачи военной и гуманитарной помощи, не поднимая головы. И путешествие по всему миру, где я за кадром, а Настя – в кадре, рассказываем о войне, кричим, потому что люди не знают, что происходит", – рассказал артист.

Как отметил Потап, тогда он получал много звонков от "различных людей" с Родины, которые призывали его продолжать благотворительную деятельность. Дудь уточнил, кто именно связывался с продюсером, на что он ответил: "Из руководства нашей страны. Говорили: "Пожалуйста, вы умеете это делать, продолжайте". Из Офиса президента звонили".

"Развод" с Настей Каменских

Не обошлось и без разговоров о личной жизни. В течение длительного времени в сети ходят слухи, что брак певицы Насти Каменской и Потапа дал трещину. Супруги не делятся общим контентом в соцсетях и не посещают вместе публичные мероприятия, что лишь подогревает предположения о разводе звезд. Однако, по словам исполнителя, в их отношениях абсолютно нет проблем, более того, после 24 февраля 2022 года они стали только крепче.

"Нас воспринимают, как персонажей из комиксов. Они ждут от нас каких-то драматических событий и ситуации. Реалити-шоу. Но война показала, что отношения личные катализируются или в одну сторону, или в другую: или пары расстаются или наоборот – становятся крепче. У нас в положительную сторону сработало. Мы давно вместе, смотрим в одну сторону, так что все в порядке", – поделился рэпер.

Позиция относительно русского языка

Во время интервью с российским журналистом Потап заявил, что абсолютно не хочет пропагандировать язык страны-агрессора, более того, никогда не будет писать им свои композиции. Однако артист не видит никакой проблемы в том, чтобы перейти на русский для того, чтобы "донести проукраинскую позицию". Тем более, как оправдался рэпер, многие известные люди в Украине часто используют язык врага в обычной жизни.

"Давай честно тогда поговорим и скажем о том, что украинские политики и артисты – они в быту, в общении, в работе часто не стесняются говорить на русском языке, не стесняются его использовать. Я знаю украинский, свободно владею им, потому что я украинец. Не пропагандирую русский, но когда надо донести проукраинскую позицию на другом языке, я это делаю", – пояснил исполнитель.

Однако относительно языка страны-агрессора в творчестве исполнитель имеет гораздо более устойчивую позицию: "Я не пишу на русском языке, дать тебе интервью могу. Ответить для твоей аудитории, показать украинскую позицию: "Слава Украине". Но я не пишу на русском языке, я себе запретил это, это моя позиция".

Хейт от украинцев

В последние три года деятельность Потапа неоднократно вызывала волну возмущения у украинцев. Поэтому артист часто сталкивался с хейтом от сограждан и коллег по цеху. Продюсер признался, что за годы своей публичной карьеры научился спокойно воспринимать негатив. Артист различает себе два вида критики: конструктивную и неконструктивную. Как отметил исполнитель, к первому типу хейта он даже прислушивается, делает выводы и меняет что-то в себе. Интересно, что Потап убежден: сейчас говорить о нем – модно.

"То есть я и здесь делаю людей популярными. Я – хороший продюсер. Если ты говоришь и используешь слово "Потап", то тогда обязательно люди посмотрят. Так получилось. Я не кичусь сейчас, не подумайте, пожалуйста", – выдал артист.

Почему Потап снял штаны в Москве после оккупации Крыма

Во время интервью Дудь вспомнил инцидент с участием украинского продюсера, который произошел в 2014 году, после того как РФ оккупировала украинский Крым и провела незаконный референдум. Тогда он участвовал в музыкальной премии в Москве, во время которой снял штаны перед россиянами и обратился к ним, поблагодарив за теплый прием.

"2014 год. Мы, как и все артисты, выступали в Москве. Но в этот год у нас был мировой тур, мы ездили бесконечно с Настей за границей: в Америке, Германии, где только можно. Только начало ситуации в Крыму, украинские власти не комментируют ничего, мы не понимаем, что это такое, но понимаем, что что-то происходит. Никто не понимает. Мы слушаем украинские новости, там этого не комментируют", – пояснил рэпер.

Стоит отметить, что такие слова Потапа не соответствуют действительности, ведь вышеупомянутая музыкальная премия проходила 31 мая 2014-го, а Россия аннексировала Крым в феврале того же года, поэтому об оккупации полуострова было известно уже несколько месяцев. Кроме того, власти Украины открыто комментировали действия россиян. Так, например, Александр Турчинов, который на тот момент был исполняющим обязанности президента Украины заявил: "Владимир Путин считает Крым частью России, но Крым был, есть и будет украинской землей. Фантазии господина Путина ни к чему. Все цивилизованные страны не признают оккупацию Крыма".

Более того, 14 апреля 2014 года было объявлено начало антитеррористической операции по освобождению захваченных российскими боевиками территорий Донецкой и Луганской областей Украины. Тогда Турчинов подписал Указ о выполнении принятого на заседании СНБО решения "О неотложных мерах по преодолению террористической угрозы и сохранению территориальной целостности". Поэтому на момент появления репера в Москве было четко понятно, что происходит между нашей страной и РФ.

По словам Потапа, такой скандальный жест он сделал, чтобы обратиться к предателям Украины, которые находились на мероприятии. Там присутствовали Ани Лорак, Таисия Повалий и Лолита. Такое оправдание артиста звучит довольно странно, ведь тогда он четко обратился именно к гражданам РФ: "Официально, от всех украинских артистов: Россия, спасибо, что вы нас принимаете".

"Нас приглашают на премию RU.TV, где сидят в зале артисты украинские, которые уже давным-давно сняли штаны по-настоящему перед режимом Путина, и эта шутка была в их сторону. Сидела Ани Лорак и Таисия Повалий. Это я сделал им", – отметил Потап.

Ранее OBOZ.UA писал, что Потап впервые рассказал, как выехал из Украины и какую "отцовскую" установку получил от Залужного.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!