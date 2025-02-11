'Из моего окружения только бабушка разговаривала по-украински'. Анита Луценко – о переходе на мову, кризисе среднего возраста и голодном Лондоне

Анита Луценко – фитнес-тренер, вдохновительница здорового образа жизни, известная телеведущая, мастер спорта и многократная чемпионка по спортивной аэробике. С начала полномасштабного вторжения нашла временное убежище с дочерью Мией в Великобритании.

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В интервью OBOZ.UA Анита Луценко поделилась подробностями своей жизни во время войны. Звезда телешоу "Взвешенные и счастливые" приехала в Киев презентовать книгу "15 вечеров с Хезер", посвященную британке, которая в начале большой войны пригласила ее с дочерью пожить в своем доме недалеко от Лондона.

– Анита, как возникла идея с книгой?

– Идея появилась как что-то очень личное. Я просто записывала в заметки, что делает моя новая подруга Хезер каждый день, какие привычки формируют ее энергию, красоту и уверенность в себе в 75 лет. Именно столько ей было в то время, когда мы познакомились. Впоследствии поняла, что количество заметок, инсайтов и рецептов в моем телефоне уже превысило все границы. Мне показалось, что этот материал заслуживает того, чтобы стать чем-то большим.

На саму книгу ушло очень много времени – более полутора лет. Интересно, что последняя глава дописывалась буквально на финальном этапе, когда издание уже было готово. В этой части я подробно описываю все ежедневные ритуалы британской подруги: крем для рук на прикроватной тумбочке, перекусы, ее подход к помощи другим, финансовые принципы (на что она готова тратить деньги, а на что – нет). Как она выбирает партнеров и поддерживает остроту разума.

Каждый наш ужин с Хезер – это отдельная тема: лекарства, еда, стиль, мужчины, семья и многое другое. К примеру, она только в 50 лет получила высшее образование и всю жизнь работала менеджером в банке. К работе относилась спокойно – для нее это был только способ обеспечить нормальную жизнь. В Великобритании есть традиция: за благотворительный взнос в один фунт можно прийти на работу в любом виде. Для Хезер это была пижама с огромными тапочками. Она считает, что это был ее самый лучший рабочий день. Юмор, без сомнения, помог ей пережить немало сложностей: два развода, потерю друзей и даже 30-летнее отсутствие общения с матерью после того, как в 16 лет она ушла из дома. Главный замысел моей книги – энергия, счастье и вдохновение доступны в любом возрасте.

– Высокие каблуки, свидания даже в таком почтенном возрасте – так живут и другие британки? Или Хезер – это исключение?

– Хезер особенная не только для меня – она отличается даже среди британцев. Когда я знакомила ее со своими британскими подругами, все без исключения были поражены и черпали от нее уроки и вдохновение. Она проста, элегантна, очень эмпатична и социально активна. Умеет мастерски отстаивать свои границы, делая это легко и с юмором. Управляет автомобилем с механической коробкой передач и никогда не пользуется навигатором. В то же время она не выходит из душа без увлажняющего крема и до сих пор имеет такой размер одежды, что может примерить даже свое свадебное платье, которое ей идеально подходило в 19 лет.

– Интересно, как вы лично реагируете на возрастные рубежи? К примеру, на те же 40 лет, которые исполнились вам в прошлом году?

– Как и каждая женщина. Кризис среднего возраста – это нормальный этап развития любой личности, и я не стала исключением. Это период переосмысления: что я делаю, как живу, что транслирую в мир и как взаимодействую с другими. Для меня это стало своеобразным переходом из "я должна что-то делать" к "я хочу это делать". Это шаг от попытки быть идеальной к жизни, в которой главное – быть счастливым. И самый важный вопрос сейчас для меня – что приносит мне счастье, а что нет. В книге, кстати, есть и мои фотографии – с морщинами, без профессионального макияжа или специального освещения, потому что я больше не стыжусь себя. Принятие себя, желаний и возраста – это то, что хотелось передать каждой женщине.

– С начала большой войны вы с дочерью нашли временное убежище за границей. Чем стал для вас опыт переезда в Великобританию? Чем отличаются англичане от нас?

– Я любила путешествия с юности, потому что они значительно расширяют кругозор. В 15 лет уже посетила десять стран. Но когда ты живешь в новой стране, ты видишь многое, чего никогда не заметишь как турист. Меня очень поражает социальная ответственность британцев. Они с детства приучены к благотворительности: ежедневно на что-то донатят, в магазинах и спортзалах стоят корзины, заполненные товарами для менее обеспеченных.

В Британии я особенно заметила, насколько мы, украинцы, ближе к европейцам, и в то же время насколько европейцы отличаются от британцев буквально во всем. У них свой уникальный подход к вежливости, благотворительности и восприятию других культур. К примеру, если вы закажете черный чай, почти гарантированно его принесут с молоком – это опция по умолчанию, поэтому стоит успеть уточнить, что хотите без молока. Еще одна интересная деталь – хлеб здесь всегда подают с расплавленным кусочком масла сверху.

Еще одно, что меня восхищает в британцах, – их культура благодарности. Они благодарят за все, в частности в виде открыток. Магазинов с открытками здесь сотни, и они есть на все возможные случаи жизни. А еще водители постоянно останавливаются, чтобы уступить друг другу дорогу, и каждый благодарит жестом за внимательность. Это невероятно вдохновляет: поступиться своим маленьким эго ради общего комфорта – это то, что они делают каждый день.

Британцы очень быстро и неразборчиво говорят, что особенно чувствуется в разговоре со старшим поколением. Оно, кстати, хорошо помнит войну, разбомбленный, голодный и холодный Лондон, и эта память в значительной степени формирует их ментальность. Из неожиданного: не все в Британии любят принцессу Диану, но королеву Елизавету уважали все без исключения. Ее смерть стала национальной трагедией – буквально вся страна плакала.

– В своих соцсетях вы рассказываете, что всячески прививаете дочери за границей любовь к украинскому, в частности, она дважды в неделю занимается языком. Какие у нее успехи?

– Признаюсь, мой путь перехода на украинский язык был не таким легким, как у Мии. Я всегда любила мову, хотя среди моего окружения в свое время только бабушка говорила на ней. Я не раз пыталась перейти на украинский, но спустя некоторое время снова возвращалась к привычному. С дочерью все сложилось гораздо легче, хотя первые шесть лет жизни она говорила в основном на русском. Мия отлично восприняла инициативу перейти в ежедневном общении на украинский, и теперь мы общаемся исключительно на родном языке. Она читает, пишет, знакома с украинскими традициями, историей регионов, писателями и художниками – я считаю, что эти знания очень важны.

– Какие успехи Мии в школе? Кто ее друзья? Общаетесь ли вы с украинцами?

– Да, я общаюсь с украинцами – это важная часть моей жизни, и я очень это ценю. Каждый человек – это целый мир, и мне интересно общаться с воспитанными, искренними и открытыми людьми.

Моя Мия – прекрасная девочка, и я очень ею горжусь. Она всегда защищает тех, кого оскорбляют, и это говорит о ее доброте и силе характера. Любопытно, что она невероятно здорова в своих пищевых предпочтениях. Это иногда немного неудобно для меня, потому что я не могу просто сказать: "Давай съедим пиццу или картошку фри", потому что она этого не одобрит. В отличие от меня Мия не любит шоколад и пьет только воду. А я по сравнению с ней питаюсь "менее чисто": люблю вкусности, сыры да еще и посолить что-то лишний раз не откажусь. Как так получилось, что у нее выработались столь правильные привычки, даже не представляю.

– Интересно, с какими мифами о похудении вы сталкивались как тренер в рассказах от клиенток?

– Один из самых распространенных мифов – это убеждение, что похудеть можно только благодаря тренировкам. На самом деле это не так. Вы можете тренироваться хоть ежедневно, но если питание остается жирным и сладким, перенасыщенным, желаемого результата в форме и здоровье достичь не удастся. Еще одна ошибка – считать, что крепатура является показателем эффективности тренировок. И, конечно, миф о том, что для хорошего внешнего вида нужно питаться идеально. Это неправда: еда должна быть вкусной, разнообразной и сбалансированной, но самое главное умеренной.

– Чего нет и никогда не будет в вашем холодильнике?

– В моем холодильнике нет никаких табу. Все может быть. Даже несмотря на то, что я уже больше года не употребляю алкоголь – и это одно из лучших решений в моей жизни, которое положительно отразилось на моей коже, но у меня всегда есть бутылка вина для гостей.

– Не секрет, что из-за войны многие из нас нуждаются в психологической помощи. На какие необычные шаги вы шли, чтобы поддерживать свою психологическую стабильность?

– Более десяти лет назад я решилась на обет: 21 день молчания. Цель этой практики – увидеть вещи такими, какие они на самом деле – без внешних наслоений. Это достигается посредством самонаблюдения, накопления энергии вместо ее затрат на разговоры и бесконечное поглощение информации. Этот опыт помог мне понять ценность общения. Ты начинаешь понимать, как важны слова: они могут вдохновлять, поддерживать, а могут и опустить, погасить пламя в человеке.

– Поддерживаете ли вы дружеские отношения с тренерами проекта "Взвешенные и счастливые" Иракли Макацарией и Мариной Боржемской?

– Мы не переписываемся регулярно, но между нами остаются теплые отношения. Если мы встретимся, обязательно обнимемся, и будет много тем для разговора, полных теплоты и любопытства. Таких людей в жизни очень ценно иметь.

– Что вам за границей напоминает об Украине?

– У меня есть маленький украинский магазинчик, где я покупаю гречку, капусту и квашеные помидоры – такой бытовой ритуал каждый раз меня мысленно возвращает в Киев. Я живу мыслями в Украине, создаю и распространяю контент на украинском, общаюсь и делюсь информацией о нашей стране. Заработанные средства доначу и надеюсь, что скоро смогу вернуться. Раз в два месяца я 100% бываю дома, пожалуй, крепче всего сплю именно здесь.

– Как изменилась страна, на ваш взгляд, за время войны?

– Я заметила, что на дорогах стало гораздо меньше машин. Мне нравится, что появилась электронная парковка вместо парковщиков, у которых неизвестно куда уходили деньги. Что касается самих людей, то они стали более уязвимыми. Еще заметила, что многие используют алкоголь как своеобразную анестезию. Надеюсь, что эта тенденция – вынужденная и временная. Еще из моих наблюдений: все верят в лучшее, и чувствуется, что единство стало сильнее. Хотя и нервов стало больше.

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