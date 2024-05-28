'А что я буду доказывать?' Тоня Матвиенко – о русском языке в доме мамы, досадных слухах о своем браке и жизни за границей

Популярная певица Тоня Матвиенко до сих пор переживает очень непростой период: в октябре прошлого года она преждевременно потеряла маму – Героя Украины и народную артистку Нину Матвиенко. Перед нашим разговором менеджмент Тони озвучил просьбу: не спрашивать об этом, потому что очень больно.

Но, как мы ни старались обходить в разговоре сложную для артистки тему, все равно она появлялась – мамины привычки, предпочтения, методы воспитания. В интервью OBOZ.UA Тоня Матвиенко призналась, как война изменила ее отношения с мужем – певцом Арсеном Мирзояном, рассказала, что они пообещали друг другу, когда Тоня с дочерью выезжали за границу, где нашли временное убежище, а также раскрыла, какую мечту удалось осуществить в свой день рождения.

– Тоня, а вы знаете, что ваш номер телефона всего одной цифрой отличается от номера популярной телеведущей с телеканала "1+1" Валентины Хамайко?

– Я знаю об этом. Как-то записывала песню "Детский смех", и она с детьми была в моем видеоролике. Когда сбросили ее телефон, смотрю: да это же мой номер! А она мне призналась потом, что ей иногда звонят и спрашивают Тоню Матвиенко.

– Когда позвонила вам сегодня в назначенное время для интервью, вы попросили немного перенести разговор, потому что готовили.

– Зеленый борщ сварила.

– Один из ваших недавних постов в Facebook именно об этом, но готовил Арсен. Вы по очереди готовите?

– У меня муж действительно тоже неплохо готовит. Но если проанализировать эту неделю, я варила борщи, супы, а он сделал фаршированный перец – очень такое люблю. И, по-моему, все, что готовится с помощью мясорубки, должен делать мужчина. Поэтому мясное – это Арсен. Возможно, еще поэтому это блюдо готовится исключительно его руками, потому что у меня не хватает терпения все фаршировать, а у него быстро получается.

Признаюсь, мы с мужем в Киеве в рестораны не ходим. Зачем тратить деньги, если это можно приготовить вкусно самостоятельно? Правда, ему это нравится, а я делаю, потому что нужно. Ну а как иначе? Не одна же живу, у меня семья. Никто не спрашивает, хочу ли я готовить, стирать, убирать. Арсена чаще не бывает дома, много ездит с концертами. Но когда с нами, подменяет меня в бытовых делах, чтобы отдохнула.

– Ваша мама в интервью однажды рассказывала, что не очень любит домашнюю работу. А вы?

– Если бы я выбирала, лучше бы кушать готовила, чем убирала. Поэтому у нас есть помощница. Я поддерживаю порядок в течение дня, а она приходит раз в две недели и тщательно убирает весь дом. Я вообще не люблю бытовые дела. Я люблю ехать куда-нибудь, быть в постоянном движении. Но бытом нужно заниматься, куда денешься? Однако если полностью погрузиться в эту рутину – она может сильно "подрезать крылья" творческой силе. Поэтому стараюсь это всячески контролировать (смеется).

– Сейчас у вас насыщенный рабочий график?

– Да, потому что пошла работать преподавателем в университете. А на выходные обычно куда-то еду с концертами – многие из них благотворительные. Очень себя загрузила, и в какой-то степени сделала это намеренно, чтобы хоть немного отвлекаться от тяжких мыслей. Активно продолжаю заниматься творчеством. За этот год у меня уже две песенные премьеры. В марте представила песню "Ты – это я", которую посвятила маме. Композиция о том, что все мы – продолжение своего рода. Можем быть внешне даже не похожи на родителей, но привычки, голос, движения – в этом всем они очень хорошо узнаются.

– А недавно вы презентовали еще одну премьеру – кавер на песню Святослава Вакарчука "Друг". Кому вы посвятили свою версию: Арсену или нет?

– Честно говоря, я ее никому не посвящала, только перепела. Ну и Арсен мне не друг, он мой любимый мужчина. А эта песня о том, что ты не можешь быть в отношениях с другом, которому в свое время не призналась в чувствах. В реальной жизни у меня не было истории, чтобы я любила своего друга. Всегда было наоборот: в меня были влюблены мои друзья.

– Кому принадлежит идея перепеть хит Вакарчука? И как Святослав отреагировал на вашу версию?

– Все произошло относительно спонтанно. Через пару дней после того, как ушла мама, я села просматривать сообщения со словами поддержки в мессенджерах. Одно из них было от Святослава. Конечно, я поблагодарила и одновременно спросила, а не мог Святослав подарить мне песню. Ответ был одобрительный, он спросил только: "Какую именно?" Какую я выбрала – вы уже знаете. Очень благодарна за возможность представить свою интерпретацию легендарного хита.

Во время работы над треком со Святославом мы не советовались. Он услышал мою версию уже в день премьеры и послал мне сообщение с текстом "молодец" и голубое и желтое сердечко. Кстати, над саундом работала команда с Иваном Клименко. Он является автором песни "Стефания", с которой Kalush Orchestra победили на Евровидении-2022, а также написал Teresa & Maria, с которой в этом году Alyona Alyona и Jerry Heil триумфально выступили в Мальме. Кстати, возвращаясь к предыдущему вопросу, – эту работу можно посвятить нашим защитникам и защитницам – они наши настоящие друзья! Именно поэтому на роль главного героя видео я пригласила не актера или модель, а военного – Андрея Максимчука с позывным "Бэтмен". Он действительно герой нашего времени.

– Интересно, а в вашей жизни остались друзья со школьных лет?

– Ну, это больше девушки. У меня есть, например, Женя – моя лучшая подруга была в школе, и мы до сих пор дружим. Она – крестная моей старшей дочери. Живёт за границей уже давно, иногда приезжает. Очень близкий мне человек. Именно она в январе, когда я переживала очень непростой период после потери мамы, настояла на том, чтобы приехала к ней, оплатила билеты. Кстати, у меня там и благотворительный концерт прошел – в одном из украинских заведений. Почему-то у меня почти никогда не выходит, отправляясь на какой-нибудь отдых, погрузиться в сплошной релакс. Когда куда-то еду и у меня нет с собой кофра со сценическим костюмом, пугаюсь, думая, что где-то его оставила. Привыкла, что все время в пути у меня в одной руке – чемодан, в другой – чехол с костюмом.

– Вы учились в знаменитой столичной школе им. Лысенко (Киевская средняя специальная музыкальная школа им. Лысенко при Киевской государственной консерватории. – Ред.). Известный скрипач Василий Попадюк рассказывал нам в интервью, что даже в советское время – это был островок украинства.

– Да, например, меня в пионеры уже не принимали. А мои сверстники из других школ еще бегали с красными галстуками. И школьную форму я носила только до третьего класса, а мое окружение во дворе продолжало ходить в школу в костюмах. Русский язык как предмет очень быстро у нас закончился, а в других киевских школах его изучали до выпускного класса.

– Однако в одном интервью вы рассказывали, что в юности разговаривали по-русски.

– Так у меня до сих пор у младшей дочери Нины в классе говорят по-русски! Я не помню, чтобы в детстве как-то задумывалась об этом. Все разговаривали – и я с ними. Но мама моя – думала. Всем, кто ко мне в гости приходил, говорила так: "В мой дом переступаете порог, а здесь все разговаривают на украинском. Не хотите? Идите и можете больше не приходить".

В моем детстве у нас, к слову, всегда были гости – и в праздники, и просто так. Любопытно, но Новый год мы никогда с размахом не праздновали. А вот Рождество – совсем другое. На Святвечер в наш дом приходили колядовать большие народные коллективы. Очередь стояла! Однако надо сказать, что такое при советской власти не очень приветствовалось, но к Нине Матвиенко приходили без боязни. Правда, возникала другая проблема: каждому нужно что-нибудь дать. А это было в непростые 90-е, денег не напасешься. Мама выносила весь наш амбар – консервацию, картофель.

– Ваша мама в то время много гастролировала. Скучали по ней?

– Мы как раз по этому поводу довольно часто спорили. Я вспоминала, что тогда она очень редко была дома, времени для меня оставалось немного. Она не соглашалась. Но, как бы то ни было, я не была ребенком, державшимся за мамину юбку, а достаточно самостоятельным и занятым человеком. В школе загруженность – ого-го! А отец прекрасно справлялся с домашними обязанностями. Просыпаешься утром, а на кухне на столе – молоко и булочка с медом.

Сейчас папа живет с нами. Когда они с мамой разъехались, обитал отдельно. Он до сих пор работает (Петр Гончар – директор музея Ивана Гончара в Киеве. – Ред.), не хочет быть обузой для нас. Решает все вопросы своей жизни самостоятельно, никогда ни о чем не просит. Даже нам помогает – может забрать Нину из школы. Раньше с этим очень помогала мама. Теперь мы живем так: я, папа, Арсен и маленькая Нина. Старшая дочь Ульяна со своим парнем – отдельно. Уже взрослая – 25 лет. Занимается режиссурой, а также продюсирует YouTube-канал о кулинарии.

– У вас есть два старших брата, но о них мало что известно.

– Мой старший брат Иван (по церковному Януарий) – иконописец, художник, архитектор, он сознательно избрал путь служения Богу. Принято считать, что человек уходит в монастырь, когда в его жизни что-нибудь произошло. В случае с Иваном все совсем не так. Он шел к этому решению долго, годами. Его жизнь очень интересна. И самое главное – он счастлив. Андрей, еще один мой брат, сейчас служит в Нацгвардии. Мы видимся – они приезжают к нам в гости.

– В свое время вы вложились с Арсеном в приобретение квартиры, а дом стал долгостроем. Ситуацию удалось разрешить?

– Нет, с квартирой до сих пор ничего не решено. Дом достроен, но его никак не могут сдать. Надеемся, что со временем проблема решится. Но мы ничего сейчас не загадываем. Живем как живется. Какие планы во время войны вообще могут быть?

– Первый год после полномасштабного вторжения вы с дочерью жили за границей, где нашли временное убежище. А позже признавались, что неохотно вспоминаете то время. Почему?

– Я очень хотела вернуться домой. Конечно, благодарила Бога, что мы с Ниной в безопасности, живы-здоровы. Но очень хотелось к мужу, маме, в Украину. Это не моя жизнь, никогда не хотела жить за границей. Мой дом здесь, в Украине, а там мне нечего делать. Иногда приходилось даже убеждать себя, что все только к лучшему. А когда наконец-то приняла решение возвращаться, так легко стало на душе. Поняла, что это обман был, что мне хорошо.

Но это мои внутренние ощущения, внешне – действительно все было неплохо. Ко мне все хорошо относились, но сердце разрывалось. В блокноте зачеркивали с Ниной дни, приближавшие нас к поездке в Киев. Дочь тоже очень хотела домой. Но, слава Богу, не плакала, не нервничала, слушалась меня. Я очень радовалась, что она была спокойна. Думаю ли я снова поехать в тот британский город, где мы жили с Ниной? Как турист – возможно. Ну еще чтобы увидеться с людьми, с которыми подружилась. Еще хочется уехать за границу попеть. Дети свозить на море.

– Но эта мечта, кажется, недавно сбылась?

– Да, я захотела уехать на свой день рождения в апреле в Одессу. Меня, правда, от этого очень отговаривали, потому что ситуация там, сами знаете, непростая. Бедная она, наша Одесса-мама… Но мы отправились с родными и друзьями к морю и провели там прекрасных два дня. Даже в один из дней удалось позагорать – таким был солнечным. Еще удалось немного погулять по Одессе. Я люблю разный отдых: и активный, и пассивный. Главное – выбраться из дома. Пусть даже в другой город на концерт. Едешь в машине, смотришь в окно, останавливаешься на заправках, выпиваешь кофе, хот-дог покупаешь – это для меня тоже может быть прекрасным отдыхом.

– А в одном интервью вы сказали, что создали свой мир, в котором очень хорошо.

– Создать свой мир – это избавиться от токсичных людей и быть с теми, кто в тебя верит. В моем случае – в мое творчество. И друзей нужно тоже выбирать правильно.

Просто когда взрослеешь, понимаешь, что весь хлам и грязь из жизни надо выбрасывать. Иначе свой мир создать не удастся. И тогда настолько экологично будешь относиться к жизни, что не позволишь, чтобы ненужный человек зашел в твой дом. А я очень хорошо чувствую, кто просто хочет заглянуть в жизнь артиста, а кто по-настоящему интересуется тобой как человеком.

– Война повлияла на ваши отношения с Арсеном?

– Когда я ехала за границу, он сказал, что обязательно дождется. И я пообещала ему. Мы это проговорили в машине. Мы очень боялись друг друга потерять – это прямо физически ощущалось. Хотя у нас такая итальянская семья (смеется). Можем покричать, посуды немного побить, а потом обняться. Оба – очень эмоциональные. Конечно, стараемся контролировать себя, чтобы ссор не было при Нине. Но, слушайте, мы ведь не роботы какие-то, а люди!

– А помните, тогда в СМИ ходили слухи о том, что вы не вместе? Как на это реагировали?

– Да никак. Постоянно же что-то пишут – реагировать на все никакого здоровья не хватит. Когда участвовала в "Голосе страны", писали, что некрасивая и неталантливая. Так что, мне их слушаться? А по поводу меня и Арсена слухи пошли с подачи блогеров. Один рассказывал, что развелись Дантес с Дорофеевой. А другой забросил интригу: "Так может, и Мирзоян с Матвиенко тоже?" А тот ответил, что может. И оно пошло гулять.

А что я буду доказывать? Зайдите в соцсети, посмотрите. Я не думаю, что если бы мы были не вместе, так страстно обнимались бы при встрече. Зачем мне это нужно? Если бы я рассталась с человеком, то встреч бы не было. Был бы кто-нибудь другой. Я шучу (смеется). Но то, что мы не разошлись, остались вместе, – это правда. Другое дело, что живем теперь в иной реальности – во время войны. Должны думать о деньгах, которые нужно не только на себя зарабатывать, а ребятам на дроны собирать.

– Сейчас труднее стало с заработками?

– Конечно, труднее. Что, думаете, я пошла преподавать? Хотя эта работа мне очень интересна. Я вообще люблю людей. И общаться тоже люблю. Студенты говорят, что я очень добрая преподавательница, – мне приятно. А пением сейчас много не заработаешь. И почти у всех артистов такая ситуация. Я думаю, что больше живут с прослушиваний песен на музыкальных платформах. Не с концертов.

– Тоня, а вы такая прямая и искренняя, как мама. В жизни вам это не вредит?

– А кто сказал, что так жить труднее? Мне кажется, напротив, очень просто.

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