Николь Кидман, Эмилия Кларк и другие звезды, для которых постельные сцены обернулись кошмаром. Видео

Анастасия Польская
Анастасия Польская
Секс
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Николь Кидман, Эмилия Кларк и другие звезды, для которых постельные сцены обернулись кошмаром. Видео

Многие актрисы имеют такие же комплексы, как и каждый из нас. При этом, им нужно не только догола раздеться перед десятками членов съемочной группы, но и имитировать половой акт.

Для развития сюжета фильма такие сцены просто необходимы, но далеко не всем нравится в них сниматься. OBOZREVATEL сделал подборку звезд, которые вспоминают свой опыт съемок секса с содроганием.

В фильме "Пассажиры" Лоуренс впервые снялась в постельной сцене. Любовников ей пришлось играть вместе с Крисом Прэттом, который на момент съемок был женат на Анне Фэрис. По словам самой Дженнифер, ее подготовка к неминуемому состояла в том, чтобы сильно напиться. Однако, алкоголь не только не расслабил актрису, а, наоборот, сделал ее тревожной и нервной.

"Я знаю, что это моя работа, но не могу объяснить это своему телу... И при этом все должно выглядеть естественно. Я чувствовала себя ужасно", – вспоминает Лоуренс о своем печальном опыте.

Николь Кидман снимается в кино десятки лет, но роль Селесты в сериале "Большая маленькая ложь" стала для нее сложным испытанием. По сюжету, муж Селесты – абьюзер, и ей нужно было правдоподобно передать на экране унижение во время сцен насилия.

"Помню, как я лежу на полу в ванной, мы уже сняли седьмую серию, и не могу встать... Я просто лежу там, брошенная, рыдающая, и ко мне подходит режиссер и накрывает полотенцем, потому что я в полуснятом белье и чувствую себя ужасно", – вспоминает с содроганием актриса.

Исполнительница роли Саманты в культовом сериале "Секс в большом городе" – абсолютная противоположность своей героини. Сниматься в постельных сценах ей пришлось с трудом. Но несмотря на это, актриса смогла правдоподобно показать уверенность в себе и даже некоторую развязность.

В первом сезоне "Игры престолов" еще юной и неопытной Эмилии Кларк не раз приходилось раздеваться догола и сниматься в постельных сценах с Джейсоном Момоа. Неловкость положения была не только в несоответствии телосложения: рост Момоа 1,93 м против 1,57 м Кларк. По словам актрисы, она вообще не понимала, что нужно делать и чего от нее хотят.

Также известно, что Эмилия отказалась от роли в "Пятидесяти оттенках серого", чтобы снова не повторять свой печальный опыт раздевания перед съемочной группой.

По словам Эмилии Кларк, она не понимала, что нужно делать во время постельных сцен
Когда вышел первый сезон сериала, актриса просила своих родителей пропускать серии, где она снималась в постельных сценах

Уверенная в себе актриса Сальма Хайек, внешности которой поклоняются миллионы, однажды разревелась прямо на съемочной площадке. Это случилось в тот момент, когда актрису попросили раздеться для постельной сцены с Антонио Бандерасом в фильме "Отчаянный". Сальма была в полотенце, которое просто не могла скинуть с себя. Она вспоминает, как открывала его на две секунды и опять начинала рыдать.

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