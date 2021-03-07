Николь Кидман, Эмилия Кларк и другие звезды, для которых постельные сцены обернулись кошмаром. Видео

Многие актрисы имеют такие же комплексы, как и каждый из нас. При этом, им нужно не только догола раздеться перед десятками членов съемочной группы, но и имитировать половой акт.

Для развития сюжета фильма такие сцены просто необходимы, но далеко не всем нравится в них сниматься. OBOZREVATEL сделал подборку звезд, которые вспоминают свой опыт съемок секса с содроганием.

В фильме "Пассажиры" Лоуренс впервые снялась в постельной сцене. Любовников ей пришлось играть вместе с Крисом Прэттом, который на момент съемок был женат на Анне Фэрис. По словам самой Дженнифер, ее подготовка к неминуемому состояла в том, чтобы сильно напиться. Однако, алкоголь не только не расслабил актрису, а, наоборот, сделал ее тревожной и нервной.

"Я знаю, что это моя работа, но не могу объяснить это своему телу... И при этом все должно выглядеть естественно. Я чувствовала себя ужасно", – вспоминает Лоуренс о своем печальном опыте.

Николь Кидман снимается в кино десятки лет, но роль Селесты в сериале "Большая маленькая ложь" стала для нее сложным испытанием. По сюжету, муж Селесты – абьюзер, и ей нужно было правдоподобно передать на экране унижение во время сцен насилия.

"Помню, как я лежу на полу в ванной, мы уже сняли седьмую серию, и не могу встать... Я просто лежу там, брошенная, рыдающая, и ко мне подходит режиссер и накрывает полотенцем, потому что я в полуснятом белье и чувствую себя ужасно", – вспоминает с содроганием актриса.

Исполнительница роли Саманты в культовом сериале "Секс в большом городе" – абсолютная противоположность своей героини. Сниматься в постельных сценах ей пришлось с трудом. Но несмотря на это, актриса смогла правдоподобно показать уверенность в себе и даже некоторую развязность.

В первом сезоне "Игры престолов" еще юной и неопытной Эмилии Кларк не раз приходилось раздеваться догола и сниматься в постельных сценах с Джейсоном Момоа. Неловкость положения была не только в несоответствии телосложения: рост Момоа 1,93 м против 1,57 м Кларк. По словам актрисы, она вообще не понимала, что нужно делать и чего от нее хотят.

Также известно, что Эмилия отказалась от роли в "Пятидесяти оттенках серого", чтобы снова не повторять свой печальный опыт раздевания перед съемочной группой.

Уверенная в себе актриса Сальма Хайек, внешности которой поклоняются миллионы, однажды разревелась прямо на съемочной площадке. Это случилось в тот момент, когда актрису попросили раздеться для постельной сцены с Антонио Бандерасом в фильме "Отчаянный". Сальма была в полотенце, которое просто не могла скинуть с себя. Она вспоминает, как открывала его на две секунды и опять начинала рыдать.

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