Звезды "Игры Престолов" Харингтон и Лесли впервые стали родителями. Фото

Звезды популярного сериала "Игра престолов" Кит Харингтон и Роуз Лесли впервые стали родителями. У пары родился мальчик.

Как рассказал представитель актеров, супруги "очень-очень счастливы" рождению малыша. Когда именно родился ребенок и как его назвали – не уточняется. Однако 16 февраля Кита и Роуз сфотографировали на улицах Лондона вместе со своим первенцем, сообщает Page Six.

На фото Харингтон крепко держит Лесли за руку, которая несет младенца в сумке-переноске на груди. При этом сам актер несет большую сумку из местного супермаркета.

Напомним, что в сентябре 34-летняя Лесли подтвердила, что у нее и 34-летнего Харингтона скоро будет ребенок. Ее беременность была раскрыта британским журналом Make, когда актриса дебютировала беременная на обложке.

С 2012 по 2014 год Лесли снималась вместе с Харингтоном в "Игре престолов". При этом они сразу же начали встречаться, но официально поженились только спустя шесть лет – в 2018 году.

Торжественная церемония состоялась в замке родственников Лесли в Шотландии. На свадьбе присутствовали партнеры по "Игре престолов" Питер Динклэйдж, Мэйси Уильямс, Софи Тернер и Эмилия Кларк.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл ждут своего второго ребенка.