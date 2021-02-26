Обезумевшие фанаты преследовали Энистон, сестер Хадид и других звезд: истории знаменитостей

Слава на самом деле имеет не только позитивные стороны. Вместе с узнаваемостью, деньгами и армией поклонников появляются и новые угрозы.

Так, зачастую знаменитости становятся объектами нежелательного внимания безумных и чересчур навязчивых фанатов. Они шлют письма с угрозами селебрити, забираются в их дома и преследуют на улице. OBOZREVATEL узнал, кто из всемирно известных людей столкнулся с преследованиями психопатов.

В 2016 году певицу стал преследовать иностранец Мохаммед Джаффар. Его не раз замечали около ее дома. Иногда Мохаммед непрерывно звонил в дверь, а один раз даже залез на крышу ее особняка. В марте 2017 года его поймала полиция и арестовала. Но Тейлор Свифт пришлось снова пережить невероятный стресс, когда в 2018 году на нее начал охотиться мужчина в маске по имени Джулиус Сэндрок. Джулиус проехал более полторы тысячи километров, чтобы пробраться в особняк звезды в Лос-Анджелесе. Полиция успела его задержать до совершения преступления. А в машине Сэндрока нашли оружие, нож, веревку и перчатки.

Популярная модель столкнулась с преследованиями в 2015 году. Тогда мужчина по имени Марселл Портер несколько раз пытался проникнуть в квартиру Джиджи Хадид в Нью-Йорке. Он забрасывал супермодель страстными сообщениями в фейсбуке, а также называл ее своей родственной душой. В 2017 году мужчина был приговорен судом к трехлетнему тюремному сроку.

Сестре Джиджи, Белле, также не удалось остаться "без внимания" психопата. С декабря 2017 по февраль 2018 года ей докучал некий Райан Перез. Белле приходили сообщения любовного и одновременного угрожающего характера. Мужчину арестовали прямо у дома звезды после того, как он опубликовал в соцсети снимки квартиры Беллы Хадид.

Звезду "Друзей" Дженнифер Энистон пытался поймать навязчивый и безумно влюбленный поклонник. Он несколько дней неустанно преследовал актрису. Однако полиции удалось его быстро задержать, поскольку фанат разъезжал на машине с надписью "Я люблю тебя, Дженнифер Энистон". Парня признали невменяемым и отправили на лечение в психиатрическую клинику.

Долгое време голливудскую актрису преследовал фанат, называвший себя Джоном Уиком (так звали персонажа Киану Ривза из известного боевика). Мужчина звонил в домофон Порман, чтобы хотя бы "просто поболтать". В итоге, когда суд запретил приближаться к семье актрисы, преследователь ослушался и заявился к дому Натали в Лос-Анджелесе. Портман успела покинуть особняк и вызвать полицию, прежде чем ее настиг обезумевший "Джон". Полицейские задержали отчаянного, который утверждал, что у них с Натали телепатическая связь, и закрыли в психлечебнице.

Еще недавно художницу Александру мало кто знал даже на ее родине, однако теперь о ней говорят во всем мире. Новость, что у самого завидного холостяка Голливуда Киану Ривза появилась возлюбленная, наделала много шума. При этом не все поклонницы известного актера обрадовались его новому счастью. Так, одна 67-летняя обезумевшая фанатка Киану начала преследовать Александру Грант. Женщина следила за девушкой своего кумира на протяжении нескольких месяцев, пока суд не запретил ей приближаться и к избраннице актера, и к ее месту работы.

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