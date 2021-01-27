Звезды Голливуда, которые удалили комки Биша: как они выглядят

Анастасия Польская
Анастасия Польская
Люди
4,7 т.
Белла Хадид, Анджелина Джоли

Несмотря на то, что натуральность и пухлое детское лицо сейчас в моде, звезды продолжают улучшать свою внешность и решаются на опасные пластические операции.

Так, хирургическая процедура по удалению комков Биша – одна из самых популярных и быстрых на сегодня, однако при этом она не является самой безопасной. Врач не может гарантировать, что эффект сохранится на долгое время и на лице не появятся брыли. Тем не менее представительницы Голливуда часто убирают участки жировой ткани на щеках. Кто из звезд удалил комки Биша и с каким успехом – читайте в материале OBOZREVATEL.

В свое время бывшая участница группы "Spice girls" сделала не только удаление комков Биша. Жена известного футболиста также решилась полностью избавиться от детской припухлости лица, а поэтому сделала полную контурную пластику: скул, подбородка, углов челюсти и губ.

Виктория Бекхэм

Голливудский секс-символ и роковая красотка Анджелина Джоли оставила из своего только губы. А вот все остальное актриса подкорректировала. Известно, что Энджи сделала ринопластику кончика носа. Кроме того, ее скулы в молодости были далеко не такими острыми, как сейчас. Многие не верят, однако причина тому – не резкое похудение, а виртуозная работа хирурга, который и сделал ей знаменитые "углы Джоли".

Анджелина Джоли

Лицо Деми Мур претерпело множество изменений. В начале своей карьеры актриса исправила косоглазость, подкорректировала нос, изменила форму щек и подбородка. Однако, больше всего в глаза бросается именно впалость щек, которую актриса сделала много лет назад.

Как изменилась Деми Мур.

Внешность Меган Фокс считается идеальной для миллионов людей по всему миру, однако немногие задумываются, сколько она в действительности стоит. Актриса еще перед началом карьеры "сделала себя сама" буквально – слепила у хирурга. Так, она не только убрала щеки, но и подкорректировала их форму филлерами. Все манипуляции превратили милашку Меган в суперзвезду. Любопытно, что Фокс пришлось пойти на первую операцию, чтобы получить роль в фильме "Трансформеры", после выхода которого она и начала пожинать плоды славы.

Как изменилась Меган Фокс.

Если сравнить эти фотографии 2014 и 2020 годов, то изменения в облике модели видны даже невооруженным глазом. 24-летняя Белла Хадид прославилась как лицо модных домов Dior и Bulgari. Однако, мало кто знает, что к своему возрасту Белла сделала более 150 пластических операций. Ее скулы и четко очерченные углы лица теперь отличаются особой выразительностью и притягательностью.

Белла Хадид.

Как сообщал OBOZREVATEL, многие голливудские знаменитости оконфузились из-за нелепых причесок и стали поводом для насмешек. Так, Роберт Паттинсон выстриг себе клочок волос на затылке, Анджелина Джоли красила волосы в белый, а Скарлетт Йоханссон сделала себе рваные пряди, которые ей совсем не шли.

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