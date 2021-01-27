Звезды Голливуда, которые удалили комки Биша: как они выглядят

Несмотря на то, что натуральность и пухлое детское лицо сейчас в моде, звезды продолжают улучшать свою внешность и решаются на опасные пластические операции.

Так, хирургическая процедура по удалению комков Биша – одна из самых популярных и быстрых на сегодня, однако при этом она не является самой безопасной. Врач не может гарантировать, что эффект сохранится на долгое время и на лице не появятся брыли. Тем не менее представительницы Голливуда часто убирают участки жировой ткани на щеках. Кто из звезд удалил комки Биша и с каким успехом – читайте в материале OBOZREVATEL.

В свое время бывшая участница группы "Spice girls" сделала не только удаление комков Биша. Жена известного футболиста также решилась полностью избавиться от детской припухлости лица, а поэтому сделала полную контурную пластику: скул, подбородка, углов челюсти и губ.

Голливудский секс-символ и роковая красотка Анджелина Джоли оставила из своего только губы. А вот все остальное актриса подкорректировала. Известно, что Энджи сделала ринопластику кончика носа. Кроме того, ее скулы в молодости были далеко не такими острыми, как сейчас. Многие не верят, однако причина тому – не резкое похудение, а виртуозная работа хирурга, который и сделал ей знаменитые "углы Джоли".

Лицо Деми Мур претерпело множество изменений. В начале своей карьеры актриса исправила косоглазость, подкорректировала нос, изменила форму щек и подбородка. Однако, больше всего в глаза бросается именно впалость щек, которую актриса сделала много лет назад.

Внешность Меган Фокс считается идеальной для миллионов людей по всему миру, однако немногие задумываются, сколько она в действительности стоит. Актриса еще перед началом карьеры "сделала себя сама" буквально – слепила у хирурга. Так, она не только убрала щеки, но и подкорректировала их форму филлерами. Все манипуляции превратили милашку Меган в суперзвезду. Любопытно, что Фокс пришлось пойти на первую операцию, чтобы получить роль в фильме "Трансформеры", после выхода которого она и начала пожинать плоды славы.

Если сравнить эти фотографии 2014 и 2020 годов, то изменения в облике модели видны даже невооруженным глазом. 24-летняя Белла Хадид прославилась как лицо модных домов Dior и Bulgari. Однако, мало кто знает, что к своему возрасту Белла сделала более 150 пластических операций. Ее скулы и четко очерченные углы лица теперь отличаются особой выразительностью и притягательностью.

Как сообщал OBOZREVATEL, многие голливудские знаменитости оконфузились из-за нелепых причесок и стали поводом для насмешек. Так, Роберт Паттинсон выстриг себе клочок волос на затылке, Анджелина Джоли красила волосы в белый, а Скарлетт Йоханссон сделала себе рваные пряди, которые ей совсем не шли.