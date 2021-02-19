Мужчина мечты Кэрри Брэдшоу из "Секса в большом городе" не появится в продолжении

Американский актер Крис Норт, сыгравший в сериале "Секс в большом городе" роль мистера Бига – мужчину мечты Кэрри Брэдшоу, не появится в новых эпизодах шоу.

Об этом сообщает издание Page Six. По словам инсайдеров, к своей роли также, возможно, не вернется Дэвид Эйгенберг – он играл в культовой картине Стива Брэди, возлюбленного Миранды Хоббс. Согласно некоторым источникам, актер пока ведет переговоры с продюсерами.

Напомним, о том, что "Секс в большом городе" возвращается, стало известно в начале января, когда Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис представили первый тизер продолжения сериала. Проект будет состоять из десяти получасовых эпизодов, съемки начнутся весной 2021 года.

Позже Сара Джессика Паркер рассказала подробности продолжения "Секса в большом городе". По ее словам, частью истории станет пандемия COVID-19. Она также добавила, что по сюжету, главные героини Кэрри, Миранда и Шарлотта будут адаптироваться к новому миру. Особое значение в их жизни приобретут соцсети, политические движения и новые тренды в моде, а двое из них по сценарию – теперь матери подростков.

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