Никитюк показала, как выглядела в 18 лет с накладными ресницами. Фото

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками снимком, на котором ей всего 18 лет. Тогда у знаменитости был яркий и непривычный для всех образ.

Соответствующее фото звезда опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца), отметив, что золотую иконку ей подарила мама, так как "стипендии хватало только на накладные ресницы, мивину и рево".

Так, Никитюк позировала на камеру в наряде в сине-белую полоску, с украшением на шее, серьгами и обручем. Кроме того, у телеведущей были искусственные ресницы, мелированные волосы и макияж с акцентом на розовые губы и глаза.

Пользователи сети восхитились тем, как выглядела Никитюк в таком юном возрасте, и отметили, что она – пример для подражания. Некоторые и вовсе сравнили ведущую с певицей Бритни Спирс.

"Какая вы молодец, пример для подражания, с юмором, положительная, жизнерадостная, обожаю вас! Одна из лучших", "Красотка", "Бритни Спирс", "Мы все такие были", "Бритни, это ты?" – пишут люди в комментариях.

Леся Никитюк – украинская телеведущая. Наиболее известна по телепередаче "Орел и Решка". В ноябре 2017 года приняла участие во втором полуфинале третьего сезона шоу "Лига смеха" на 1+1.

В конце августа 2018-го стала ведущей развлекательного шоу "Хто проти блондинок?"

Также звезда была участницей проекта "Рассмеши комика", "Зоряні яйця", "Танці з зірками" и многих других.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками снимком, который был сделан еще в школьные годы – в 9 классе. На нем знаменитость появилась с неожиданной для всех прической и аксессуарами.