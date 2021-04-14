Нікітюк показала, як виглядала у 18 років з накладними віями. Фото

Українська телеведуча Леся Нікітюк поділилася з шанувальниками знімком, на якому їй всього 18 років. Тоді у знаменитості був яскравий і незвичний для всіх образ.

Відповідне фото зірка опублікувала на сторінці в Instagram (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця), зазначивши, що золоту іконку їй подарувала мама, оскільки "стипендії вистачало тільки на накладні вії, мівіну та рево".

Так, Нікітюк позувала на камеру у вбранні в синьо-білу смужку, з прикрасою на шиї, сережками і обручем. Крім того, у телеведучої були штучні вії, меліроване волосся і макіяж з акцентом на рожеві губи й очі.

Користувачі мережі були вражені тим, як виглядала Нікітюк у такому юному віці, і зазначили, що вона – приклад для наслідування. Деякі і зовсім порівняли ведучу зі співачкою Брітні Спірс.

"Яка ви молодець, приклад для наслідування, з гумором, позитивна, життєрадісна, обожнюю вас! Одна з найкращих", "Красуня", "Брітні Спірс", "Ми всі такі були", "Брітні, це ти?" – пишуть люди в коментарях.

Леся Нікітюк – це українська телеведуча. Найбільш відома за телепередачею "Орел і решка". У листопаді 2017-го взяла участь у другому півфіналі третього сезону шоу "Ліга сміху" на "1+1".

Наприкінці серпня 2018-го стала ведучою розважального шоу "Хто проти блондинок?"

Також зірка була учасницею проєктів "Розсміши коміка", "Зоряні яйця", "Танці з зірками" і багатьох інших.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, українська телеведуча Леся Нікітюк поділилася з шанувальниками знімком, який був зроблений ще у шкільні роки – в 9 класі. На ньому знаменитість з'явилася з несподіваною для всіх зачіскою і аксесуарами.