Назаров довел россиян до истерики 'издевательствами' над терактом в 'Крокусе': что сказал звезда 'Кухни'

Известный российский актер Дмитрий Назаров, которому из-за публичной поддержки Украины и антивоенной позиции объявили в России бойкот, написал стихотворение после теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" (Красногорск, Подмосковье), которое произошло вечером 22 марта. Исполнитель роли шеф-повара Виктора Баринова в сериале "Кухня" четырьмя рифмованными строками описал то, как власти страны-террористки используют события в ТРЦ в свою пользу. Впрочем, Z-патриоты над этим задумываться не стали, а вместо этого устроили истерику, обвинив звезду в "издевательствах над погибшими".

Пропагандистские СМИ не устают писать о том, как Назаров "цинично издевается" над россиянами, цитируя истерические комментарии путинистов. В частности, стихотворение актера прокомментировали кремлевский шут, продюсер Иосиф Пригожин и первая заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

Так, в своих соцсетях Назаров опубликовал видео, в котором продекламировал следующее: "Мы любим смерть, у нас до смерти голод. Спаси нас, Боже, Господи еси. Мы даже траур превращаем в повод благословенья казней на Руси".

В ответ граждане страны-террористки лишь подтвердили слова актера, начав желать ему смерти и "гореть в аду".

"В очередной раз хочу, чтобы он, его жена и его родные сами бы оказались в руках этих убийц. Может, тогда в голове что-то просветлится", "Какой же он ничтожный! Как артист он – ничто (повар недоделанный), как человек – ничтожество", "Накажи тебя Бог", "Задолбал своим г...м всех нас мазать! Такая тварь феерическая! Еще не успели мертвых оплакать, а этот уже елозит по ним липким вонючим языком... Надо, чтобы это чмо уже освободилось от мордорского прошлого и свободно неслось к сияющей впереди могиле", – пишут это и многие другие отвратительные комментарии россияне.

Представители шоубиза также не лишили себя удовольствия полить грязью коллегу, подлизав тем самым Кремлю. В частности, продюсер Иосиф Пригожин высказался: "Знаете, только один вопрос у меня, что с ними, что с их головами. Я, правда, не понимаю! Это всеобщая трагедия, это горе".

А первая заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко выдала: "Для такой личности, как Дмитрий Назаров, лучшим наказанием будет его забыть и никогда больше не вспоминать. Мне кажется, что он уже из ума выжил. Его заявления – абсолютная ненормальность".

Напомним, российские пропагандисты тем временем пытаются свалить теракт в "Крокусе" на "киевский режим", а версию с якобы причастностью Украины к событиям подхватили также официальные лица РФ и силовые структуры. Российский диктатор Владимир Путин не удержался от рассказов об "украинском следе" во время своего обращения спустя почти сутки после стрельбы.

А известный российский клоун и заядлый Z-патриот Юрий Куклачев выдал болезненную тираду по отношению к "виновным" в теракте. Кремлевский шут призвал государство-террориста "дать мощный отпор", то есть бомбить Европу и США.

Ранее OBOZ.UA писал, что бойфренд украинской певицы-предательницы Ани Лорак, которая цинично молчит о войне на родине и ужасных преступлениях оккупантов, отреагировал на теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл", вспомнив Украину. Исаак Вижраку заявил, что "в нашем мире столько ненависти и нетерпимости" и что он якобы "сочувствует" Украине и, конечно же, России, а также другим странам, которых "коснулось насилие". Подробности – в материале.

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