Находится в ясном сознании: что известно о состоянии госпитализированной МакSим

Популярная российская певица МакSим (Марина Абросимова), которая ранее попала в больницу с пневмонией, на сегодняшний день чувствует себя лучше. Самое главное сейчас для артистки – это спокойствие.

Об этом заявила директор знаменитости Маргарита Соколова в комментарии изданию "ФАН". По ее словам, нужно выждать время и МакSим выздоровеет.

"Ей лучше. Сейчас самое главное – замереть, расслабиться, дать ей спокойствие, поменьше говорить про это. И она выздоровеет. Просто нужно время", – рассказала Соколова.

Также стало известно, что певицу действительно выводят из состояния медикаментозного сна, ей удается общаться с врачами и сейчас она находится в ясном сознании.

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Директор артистки отметила, что в СМИ стоит "огромный шум" и журналисты "пытаются подогревать" слухи. По мнению Соколовой, на данный момент необходимо спокойствие вокруг этой темы.

Кроме того, директор МакSим поблагодарила всех артистов и фанатов, которые поддерживают и молятся за здоровье исполнительницы. Она добавила, что не стоит пытаться спекулировать на этой теме.

Коротко о знаменитости:

МакSим – российская певица, автор, исполнительница и музыкальный продюсер. Она обладательница 15 статуэток "Золотой граммофон".

Успех пришёл к певице с выпуском 28 марта 2006 года альбома "Трудный возраст", который разошелся тиражом более 1,5 миллиона копий, и в 2007 году МакSим стала самой коммерчески успешной певицей в России.

Напомним:

Певица МакSим пожаловалась на плохое самочувствие. Еще 13 июня она выступала на сцене с температурой тела 39 градусов. Тогда на странице в Instagram МакSим сообщила, что несколько раз сдавала тест на коронавирус , однако результат был отрицательным.

Позже артистка попала в больницу и ее ввели в состояние искусственной комы из-за пневмонии. У исполнительницы диагностировали сильное поражение легких и низкую сатурацию (насыщение крови кислородом).

Спустя некоторое время появилась информация, что состояние здоровья МакSим стало ухудшаться – у артистки обнаружили поражение более 75% легких.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в городской клинической больнице № 52 города Москвы, где сейчас находится певица МакSим, впервые прокомментировали состояние ее здоровья. Сотрудник медучреждения заявил, что она до сих пор находится в реанимации и навещать артистку нельзя никому.