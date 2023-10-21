Музыкант-воин Александр Ремез объяснил, почему его после 24 февраля разочаровал Сергей Бабкин и назвал коллег, которыми восхищается

Музыкант родом из Харькова, лидер и вокалист киевской группы RvB, а ныне еще и воин ВСУ Александр Ремез признался, что после полномасштабного вторжения среди его коллег были те, кто его разочаровал. В частности, защитнику показалась непонятной и неискренней позиция своего известного коллеги Сергея Бабкина касательно некоторых вопросов. Он вспомнил скандальную песню Бабкина на стихотворение выдающегося Тараса Шевченко "Заповіт", а также неоднозначную, по мнению Ремеза, реакцию артиста на хейт по этому поводу.

Своими размышлениями музыкант-военнослужащий поделился в интервью блогеру Богдану Бесспалову в рамках сотрудничества с OBOZ.UA. Он также назвал имена тех артистов, которые его приятно удивили после 24 февраля.

Относительно Бабкина воин сказал следующее: "Меня немного разочаровывает Бабкин. Вроде бы все нормально, а потом какой-то неадекват случается. И я не понимаю, как так. Влиятельный человек, взял стих другого человека, переделал и даже не сказал, что переделал, забросил какие-то тезисы о том, что язык – это не обязательно и еще что-то. Трек очень крут и он сделан офигенно в музыкальном плане, в звуке все круто. Затем проходит волна хейта и у него начинается какая-то неадекватная штука типа – "я всегда любил черное и белое, и одевался так". Я думаю, что я ни разу, когда видел Бабкина, не видел его в черном и белом, он всегда был в ярком. Я думал, что 5'nizza – это очень настоящая группа, это крутые чуваки. Я не понимаю, куда искренность делась".

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Напомним, ранее Сергей Бабкин эмоционально отреагировал на обвинения украинцев, возмущенных его песней "Зрада", где гиперболизированно высмеиваются споры между людьми на патриотической почве. Артиста обвинили в том, что он толерирует русский язык и контент, манипулирует военными и оправдывается за собственные скандалы. Были также предъявлены достаточно мощные обвинения в плагиате, но их артист почему-то не прокомментировал. Также до этого Бабкин был подвергнут критике за то, что в Майами пел свои русскоязычные треки на благотворительном концерте.

Есть у Ремеза и список звездных коллег, которыми он искренне восхищается. Среди них – фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк, который сейчас служит в ВСУ, а также занимается благотворительной деятельностью.

"Он красавчик, я в шоке от того, что этот человек всегда что-то сделает такое, что оно попадает в тренды. И он делает это не для того, чтобы попасть в тренды, а делает просто то, что ему нравится, в чем он видит смысл и оно становится популярным, становится крутым. "Червона калина" – просто спел на площади и по всему миру разошлась. Делает концерты, это крутой чувак", – прокомментировал певец.

Похвалил он и всех членов "Культурного десанта", которые ездят в самые горячие точки фронта, чтобы поднимать боевой дух защитников. Их руководителя, музыканта и телеведущего Колю Сергу Ремез решил выделить. Артист, в свое время живший в Москве и даже защищавший русский язык, искренне удивил бойца после 24 февраля.

"Мы знаем немного о прошлом Коли Серги. Он сейчас впрягся в подъем культуры на фронте, перешел на украинский окончательно, я могу это подтвердить в личной жизни. Это просто нереально мощный человек и он ни минуты не остается в покое, я не знаю, что он делает, как он спит, и спит ли он вообще и сколько это часов, но когда его видишь, он всегда договаривается за что-то, куда-то едет, бежит что-то решать, делает. Просто нереальный человек", – поделился своими впечатлениями Ремез.

Полный текст интервью с Александром Ремезом читайте на OBOZ.UA во вторник, 24 октября.

Также OBOZ.UA писал, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину большинство сознательных медийных персон нашей страны перешли на родной язык. Впрочем, как утверждает Александр Ремез,не все звезды делают это искренне – многие говорят по-украински только на камеру, а в быту снова переходят на русский.

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