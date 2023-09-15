'По национальности я россиянин': Бабкин расхвалил самого себя, оправдываясь за 'Зраду', и упрекнул украинцев

Известный певец Сергей Бабкин отреагировал на обвинения украинцев, возмущенных его песней "Зрада", где гиперболизированно высмеиваются споры между людьми на патриотической почве. Артиста обвинили в том, что он толерует русский язык и контент, манипулирует военными и оправдывается за собственные скандалы. Были также предъявлены достаточно мощные обвинения в плагиате, но их артист почему-то не прокомментировал.

Зато он упрекнул хейтеров в том, что шлет ВСУ больше денег, чем они, а также посетовал, что другие его песни обсуждают не так упорно, как скандальную "Зраду". Соответствующий пост, начавшийся с манипуляции на помощи военным, появился в Facebook, но через час исчез. Пока аналогичное обращение сохранилось в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Бабкин начал с того, что не имел времени следить за негативной реацией на его трек, ведь был слишком занят благотворительностью, "где заработал еще несколько тысяч долларов в дополнение к уже переданным сотням тысяч".

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Артист заявил, что каждый слушатель воспринимает песни через призму "личного опыта, воспитания, образования и интеллекта", после чего подчеркнул, что его текст написан достаточно просто, а тем, кто не понял реального посыла звезды, "глупо объяснять каждую строчку".

С обвинениями в продвижении российских нарративов Бабкин не согласился. Он напомнил, что хоть "россиянин по национальности", считает себя "украинцем по политической нации, по выбору ценностей и культуры". Далее певец подчеркнул, что сам носит вышиванку и общается на украинском, поэтому не мог высмеивать украинцев.

"Получается, более объединяющие не те песни, которые прославляют победы и лучшие качества украинцев, а те, где можно найти "зраду". Получается, что нашим новостным сайтам писать об объединяющих песнях не интересно, потому что люди то особо не читают. А вот если ты пел по-русски песни группы 5'nizza двадцатилетней давности в благотворительном туре группы в Соединенных Штатах, тогда о тебе напишут. Группа 5'nizza не выпускает новых песен много лет. Так как можно сыграть концерт старых песен, ради которых тысячи украинцев и пришли, не исполняя тех песен?" – оправдался Бабкин за один из своих громких скандалов.

Напоследок исполнитель заявил, что выбрал быть полезным ВСУ, живя и выступая далеко за рубежом, и упрекнул украинцев: "Если бы каждый, кто написал о своем отвращении под этим видео, отправил ВСУ по 350 000 евро, то украинское войско уже выгнало бы из Украины русню".

Расхвалив себя за щедрые донаты, множество украинских песен и извинившись перед военным, возмущенным текстом "Зради", Бабкин заявил, что продолжит выступать, и напомнил украинцам, что они могут не слушать его треки.

Как писал OBOZREVATEL, Бабкина также разоблачили на сотрудничестве с российским промоутером для организации концертов за рубежом. Подробнее об этом – читайте по ссылке.

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