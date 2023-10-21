Воин ВСУ Александр Ремез назвал певца, который полностью перешел на украинский язык: многие общаются только на камеру

После полномасштабного вторжения РФ в Украину большинство сознательных медийных персон нашей страны перешли на родной язык. Впрочем, как утверждает музыкант родом из Харькова, лидер и вокалист киевской группы RvB, а ныне еще и воин ВСУ Александр Ремез не все звезды делают это искренне – многие говорят по-украински только на камеру, а в быту снова переходят на русский.

Такими наблюдениями певец-военнослужащий поделился в интервью блогеру Богдану Беспалову в рамках сотрудничества с OBOZ.UA. Однако Ремез отметил, что среди отечественных селебрити есть один артист, который его действительно поразил – это Коля Серга. Он, по словам коллеги, русского языка не вспоминает вообще.

Ремез уверяет, что все участники "Культурного десанта", который, собственно, и возглавил Серга, его приятно удивили во время полномасштабной войны. Однако именно певец, а также бывший ведущий "Орла и Решки" произвел на него самое сильное впечатление. Ремез знаком с прошлым звезды, который, в частности, несколько лет жил в Москве и имел много связей с российскими коллегами. Но сейчас Серга полностью доказал свой патриотизм, в том числе и за счет окончательного перехода на украинский.

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"Мы знаем немного о прошлом того Коли Серги, и он сейчас впрягся в подъем культуры на фронте, перешел на украинский окончательно, я могу это подтвердить в личной жизни. Есть люди, которые на камеру поговорили на украинском, а так – нет. Я могу подтвердить, что в быту я вижу, что он только на украинском общается. Это просто нереально мощный человек. И он ни минуты не остается в покое, я не знаю, что он делает, как он спит, и спит ли он вообще и сколько это часов, но когда его видишь, он всегда договаривается за что-то, куда-то едет, бежит что-то решать, делать. Просто нереальный человек", – высказался Ремез.

Самое интересное, что Серга хоть и пополнил сразу после 24 февраля ряды ВСУ, однако еще некоторое время после этого защищал русский язык. Он был сторонником мнения, что "язык ни в чем не виноват" и его нельзя запрещать. В частности, он выступал против сноса памятников Пушкину.

Но уже очень скоро певец кардинально сменил риторику. Он объяснил, что раньше не осознавал, насколько самобытна и уникальна украинская культура и язык в частности, поскольку рос в среде, где ценили и уважали все русское.

Полный текст интервью с Александром Ремезом читайте на OBOZ.UA в понедельник, 21 октября.

Также OBOZ.UA писал, что Коля Серга уже 4 раза виделся с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. У певца была особая просьба к генералу. Также Серга ответил, чем будет заниматься после окончания полномасштабной войны: политической и общественной деятельностью или все-таки музыкой. По заверению артиста, он намерен оставаться в Вооруженных силах.

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