Мозговая раскритиковала голое фото Alyona Alyona c украинским флагом

Украинская продюсер Елена Мозговая раскритиковала недавнюю публикацию рэп исполнительницы Alyona Alyona, где та предстала голой, прикрыв часть тела украинским флагом.

На странице в Facebook Мозговая высказалась на счет оголенного фото артистки с государственным флагом, процитировав статью Уголовного кодекса Украины. По закону Alyona Alyona должна быть наказана либо штрафом, арестом на срок до 6 месяцев или же лишением свободы до 3 лет.

"А рэперша не хочет почитать Уголовный кодекс Украины?! Фото-хайп девушки постить не буду, с эстетически-нравственных соображений. Статья 338 Уголовного кодекса Украины "Надругательство над государственными символами". Публичное надругательство над Государственным Флагом Украины, Государственным Гербом Украины или Государственным Гимном Украины – наказывается штрафом от одной тысячи до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев или лишением свободы на срок до трех лет", – написала в соцсетях Елена.

Пользователи сети также поддержали мнение Мозговой и отметили, что у рэперши "нет чести и уважения", и такие поступки следует наказывать.

"Меня тоже возмутило такое поведение", "Таких "без чести и уважения", по словам писателя П. Кулиша, следует наказывать! Это безобразие", "Такие поступки надо пресекать", – писали под постом у продюсера.

К слову, не так давно Alyona Alyona объяснила, почему делает голые пародии. В частности она прокомментировала свою пикантную съемку с украинским флагом.

Коротко о знаменитости:

Alyona Alyona – это украинская хип-хоп и рэп-исполнительница. Тексты пишет с детства, однако для широкой публики представила их только в возрасте 27 лет, когда начала выкладывать видео на YouTube.

8 апреля 2019 года был выпущен дебютный альбом исполнительницы под названием "Пушка". В 2020 году была участницей шоу "Танці з зірками".

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Alyona Alyona кардинально сменила цвет волос и презентовала новый альбом.